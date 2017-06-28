XE SV Project 8: самый мощный Jaguar в истории

Когда британцы действительно хотят разбить немецких соперников, у последних иной раз не остается шансов. Новое подтверждение — лимитированный суперседан Jaguar. Столь злобных дорожных «хищников» мир еще не знал.

Туманный Альбион нет-нет, да и нанесет германскому монстру нокаутирующий удар. McLaren P1 LM, например, одолел всех на Нюрбургринге, включая Porsche 918 Spyder. Станет ли суперверсия Ягуара XE быстрейшим седаном Нордшляйфе? Мы почти не сомневаемся! Но даже в отсутствие титула, всемирное уважение и коллекционный статус обеспечен.

Четырехдверный полноприводный монстр, одной левой укладывающий BMW M3 и Mercedes-AMG C 63 S, готов похвастать не только мощнейшей итерацией компрессорной 5,0-литровой «восьмерки». Он комплексно доработан инженерами подразделения SVO (Special Vehicle Operations). Усовершенствовано все, что можно и нельзя. Кузовные панели, кроме крыши и дверей, изменены. Передние крылья из углепластика расширены на 19 мм, дабы вместить в них шины шириной 265 мм. Обвес и капот, полегчавший на 3 кг относительно заводского алюминиевого, кстати, тоже карбоновые. Задние алюминиевые крылья раздуты на 55 мм — иначе 305-миллиметровые покрышки не впихнуть. Изменился даже профиль днища, дабы оптимизировать течение воздушных потоков по пути к диффузору. На крышке багажника возвышается регулируемое антикрыло с двумя вариантами угла атаки. Диетические меры позволили снизить снаряженную массу до 1745 кг — рекордно низкое значение для современного восьмицилиндрового седана Jaguar. Результат продувки в аэродинамической трубе и компьютерного моделирования: подъемная сила снижена на 205%, а антикрыло при «агрессивной» настройке на скорости в 300 км/ч генерирует свыше 122 кг прижимной силы. Компания утверждает, что это на 25% больше, чем у ближайшего конкурента их творения, но марку и модель не называют.

Стандартному XE такие режимы не под силу, а спецверсия с 600-сильной версией мотора V8, выдающей 700 Нм, способна уложить стрелку спидометра на 320 км/ч и разменивает сотню в пределах 3,5 с. Столь мощных и динамичных дорожных Ягуаров мир еще не знал! Но езда по автобанам и распугивание Porsche — слишком просто для уникального седана. Его стихия — трек, и к нему он полностью готов. Система охлаждения двигателя претерпела серьезные изменения, направленные на достижение оптимальных температурных режимов в жестких эксплуатационных условиях. Восьмиступенчатый автомат с измененной программой управления отстреливает передачи за 200 миллисекунд. Установлен активный электронно-управляемый дифференциал с масляным охлаждением. В тормозной системе применены углерод-керамические диски, что ожидаемо, а вот подвеска — разговор особый. Кроме более жестких пружин и адаптивных амортизаторов (дорожный просвет для трека можно уменьшить на 15 мм) появились новые поворотные кулаки. Задние верхние рычаги — на шарнирных соединениях. Кроме того, инженеры поколдовали над стабилизаторами поперечной устойчивости и изменили калибровки электроусилителя руля. За доплату предложат Track Pack, экономящий 12,2 кг благодаря спортивным креслам на карбоновой, а не магниевой основе и отсутствию заднего дивана.

Цена автомобиля в Великобритании составит минимум 149 995 фунтов. Дорого? Так ведь по ездовым свойствам Project 8 ушел от обычного XE бесконечно далеко, а тираж ограничен 300 экземплярами. Кстати, Project 7 на базе F-Type разошелся в количестве 250 штук.

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Фото: Jaguar