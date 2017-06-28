В Москве скоро перекроют Тверскую и еще три центральные улицы

Пресс-служба столичной мэрии сообщила о грядущих перекрытиях в центре города в связи с реализацией программы благоустройства «Моя улица». Движение для транспорта будет приостановлено на несколько дней в июле на Тверской, 1-й Тверской-Ямской и Лесной улицах, а также на площади Тверская Застава.

Как сообщает пресс-служба мэрии Москвы, первое перекрытие состоится с 8 по 10 июля, с 00:00 субботы до 05:00 понедельника: для автомобилей будет закрыт проезд по Тверской улице, на отрезке от Настасьинского переулка до Триумфальной площади. Одна полоса для движения будет доступна на участке от Настасьинского переулка до Дегтярного переулка, пересечь Тверскую можно будет в двух местах — через Мамоновский и Дегтярный переулки, а также через Старопименовский и Благовещенский переулки.

В период с 15 по 17 июля, с 00:00 субботы до 05:00 понедельника, для движения закроют 1-ю Тверскую-Ямскую улицу, за исключением отрезка от улицы Чаянова до переулка Александра Невского. Пересечь 1-ю Тверскую-Ямскую можно будет через 1-й Тверской-Ямской переулок и улицу Гашека, через улицу Юлиуса Фучика и 2-й Тверской-Ямской переулок, через улицы Чаянова и Васильевскую, а также через Большую Грузинскую улицу и переулок Александра Невского.

Также с 15 по 17 июля перекроют два участка площади Тверская Застава: от Лесной улицы до улицы Бутырский Вал, от 2-й Брестской улицы до 3-й Тверской-Ямской улицы. При этом останется возможность проехать с 3-й Тверской-Ямской улицы на Лесную и двигаться в сторону Новослободской улицы. Лесную улицу можно будет объехать по Бутырскому Валу.

Необходимость перекрытий в Департаменте капитального ремонта объясняют так:

«Трубы кабельной канализации проходят вдоль всего участка Тверской, а также 1-й Тверской-Ямской. Их нужно соединить при помощи перемычек, они как раз расположены под проезжей частью. Для выполнения этих работ необходимо задействовать все пространство улиц».

Кроме того, на площади Тверская Застава во время перекрытия начнется прокладка новых трамвайных путей, которые в будущем, согласно проекту, образуют на площади разворотное трамвайное кольцо. Общая протяженность трамвайных путей на данном участке составит 1,22 км.

Второй этап реконструкции главной улицы Москвы стартовал 26 мая, работы будут проводиться до конца лета.

Недавно Федеральная антимонопольная служба в ходе проверки закупок в рамках столичной программы по благоустройству «Моя улица» выявила нарушения более чем на 4 млрд рублей.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС