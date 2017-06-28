Разметку-«вафельницу» скоро пропишут в ПДД

Эксперименты с нанесением «вафельницы» в российских городах проводятся уже не первый год, но пока этот тип разметки законодательно не оформлен. Соответствующие изменения в Правила дорожного движения подготовил Минтранс.

Еще осенью прошлого года вице-премьер Игорь Шувалов поручил профильным ведомствам разработать нормативные акты, вводящие в России сетчатую дорожную разметку. Наконец, официальный документ появился, он оказался в распоряжении Агентства городских новостей «Москва», вот как в нем описывается «вафельница»:

«Разметка будет обозначать участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных ПДД. При этом разметка представляет собой изображение квадрата с нанесенными по диагонали линиями желтого цвета и может применяться самостоятельно либо совместно с дорожным знаком 1.35».

Помимо нового знака 1.35 в ПДД под пунктом 1.26 пропишут и новый тип дорожной разметки.

Когда именно подготовленные поправки вступят в силу, пока неизвестно.

Сейчас на тех перекрестках, где в виде эксперимента нанесена «вафельница», остановившихся на ней водителей штрафуют на 1000 рублей согласно пункту 1 статьи 12.13 КоАП. Будет ли нарушение на новом типе разметки как-то дополнительно прописано в КоАП, тоже пока не известно.

Весной этого года камеры видеофиксации в России стали штрафовать водителей за пересечение разметки, обозначающей так называемые направляющие островки.

Фото: probok.net