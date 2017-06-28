Скандальная уличная гонщица Мара Багдасарян написала письмо Путину

Мара Багдасарян, известная по гонке с полицией на джипе сына замглавы «Лукойла» Руслана Шамсуарова, обратилась к президенту Владимиру Путину, чтобы тот разобрался в ее административном делом.

Адвокат Давид Кемулария и участница дела о гонках на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen Мара Багдасарян в Мировом судебном участке № 353 района Аэропорт во время рассмотрения административного дела за уклонение от обязательных работ.

Об этом ее адвокат Давид Кемулария сообщил агентству городских новостей «Москва». Ситуация, по его словам, любопытная: оказывается, приставы мешают Маре заниматься общественными работами, к которым ее приговорил суд, и третий день пытаются задержать Мару и отвезти в суд.

«Мне третий день не дают работать», — возмущается Мара и полагает, что только президент сможет по-справедливости решить ее проблему.

В ФССП же утверждают обратное: проблема в том, что Багдасарян, отбывающая 595 часов обязательных работ в ГБУ «Жилищник», прогуляла один день, а еще она ежедневно раньше времени сбегает с работы. Ее собираются привлечь к ответственности по статье «Уклонение от обязательных работ», в результате Маре может грозить еще 15 суток ареста.

На счету девушки уже несколько правонарушений, помимо бесчисленных штрафов (72 дела об административных правонарушениях), поддельный листок нетрудоспособности, за что суд приговорил ее к году исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. По различным правонарушениям ей назначены штрафы в сумме 183 тыс. рублей, а также административные аресты на 10 и 14 суток. В январе суд отправил Багдасарян под административный арест за прогулы обязательных работ.

21 марта 2017 г. по требованию столичной прокуратуры суд лишил Багдасарян водительских прав. В исковом заявлении указывалось, что у девушки есть противопоказания к вождению автомобиля, а именно — эпилепсия. Инспектор ГИБДД подтвердил, что стал свидетелем одного из приступов во время проверки документов на дороге. Ее заболевание представляет опасность как для нее, так и для других участников дорожного движения, постановил суд.



Дело о гонках на Гелендвагене тянется аж с мая 2016 года. Несколько молодых людей на мощном внедорожнике устроили показательные гонки с полицией. Машины ДПС несколько часов безуспешно преследовали хулиганов, а те снимали все это на телефон и транслировали в прямом эфире через сервис Periscope. Молодые люди полагали, что им удастся уйти от ответственности, но наказание их все же настигло. Тогда Шамсуаров и Усков были приговорены к 300 часам обязательных работ, а Маджидов и Багдасарян оправданы.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС