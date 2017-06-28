Кабриолет принцессы Дианы в третий раз выставлен на аукцион. Цена все растет

Принадлежавший знаменитости Audi Cabrio 1994 года выпуска темно-зеленого цвета будет продан с молотка 6 июля.

Автомобили знаменитостей — отличная инвестиция, даже если модель сама по себе коллекционной ценности не представляет. На британском рынке кабриолеты Audi середины 90-х стоят сейчас в районе 2000 фунтов стерлингов, но факт принадлежности представленного на фотографии экземпляра принцессе Диане может поднять его цену до 60 000 — 80 000 фунтов стерлингов, такова предварительная оценка организаторов аукциона Cheffins.

Последний раз автомобиль выставлялся на аукционе осенью прошлого года и тогда был продан за 54 000 фунтов стерлингов, до этого он ушел с молотка в 2013 году за 36 500 фунтов стерлингов.

Нового хозяина кабриолет принцессы обретет 6 июля в Кембридже. Любопытно, что данный аукцион Cheffins посвящен предметам искусства, покупатели на нем будут биться, в основном, за старые монеты, картины, мечи, сабли, доспехи, пистолеты, курительные трубки, африканские маски и головы животных. Как туда затесался единственный автомобиль (лот 228), не вполне понятно. На этом же аукционе будут проданы несколько нарядов принцессы Дианы (лот 223).

Диана купила Audi Cabrio в 1994 году и успела накатать на нем примерно 6500 км, автомобиль снабжен 2,3-литровым бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач. Сейчас пробег машины составляет 35 170 км, техосмотр на нее действует до ноября текущего года.

На этой неделе стало также известно о том, что знаменитый британский актер Роуэн Аткинсон выставил на продажу свой Land Rover Defender, аукцион пройдет на автодроме Сильверстоун в конце июля.

Фото: cheffins.co.uk