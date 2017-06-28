Что является мотивацией такого поступка, задается вопросом автор, разместивший видеоролик, но ответа не находит. То ли это классовая ненависть к владельцам автомобилей, то ли нехитрое развлечение местного гопника. Выпил много или мало, размышляют пользователи соцсети. А мы подумали, может, он просто заключил некое варварское пари? В любом случае происходит это рано утром, и человек этот явно ничего не боится, а ведь влететь ему может здорово. В любом случае за ни в чем не повинные автомобили становится даже немножко больно, ведь бьет он по кузовам изо всей силы.
С одной стороны, как парень идет и «включает гирлянду», выглядит достаточно курьезно, а с другой — владельцам автомобилей будет наверняка не до смеха.
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Видео: YouTube