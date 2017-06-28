На кадрах, снятых камерой, расположенной на стене дома, отчетливо видно, как некий молодой человек развлекается своеобразным способом, последовательно активируя сигнализации припаркованных автомобилей.

Что является мотивацией такого поступка, задается вопросом автор, разместивший видеоролик, но ответа не находит. То ли это классовая ненависть к владельцам автомобилей, то ли нехитрое развлечение местного гопника. Выпил много или мало, размышляют пользователи соцсети. А мы подумали, может, он просто заключил некое варварское пари? В любом случае происходит это рано утром, и человек этот явно ничего не боится, а ведь влететь ему может здорово. В любом случае за ни в чем не повинные автомобили становится даже немножко больно, ведь бьет он по кузовам изо всей силы.

С одной стороны, как парень идет и «включает гирлянду», выглядит достаточно курьезно, а с другой — владельцам автомобилей будет наверняка не до смеха.

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Видео: YouTube