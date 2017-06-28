Поставлен новый рекорд по гонкам электромобилей на гору. Теперь Tesla вторая

В США в прошлое воскресенье состоялись знаменитые ежегодные гонки на гору Пайкс Пик. В них участвовал и электромобиль нашумевшего стартапа Faraday Future, его разработчики уверяют, что значительно превзошли прошлогоднее достижение Теслы Model S.

В 2016 году полноприводная Tesla Model S P90D въехала на Пайкс Пик за 11 минут 48,264 секунды. Faraday Future FF 91 в этом году забрался на гору за 11 минут 25,082 секунды. За рулем машины был ее главный инженер Робин Шуте. Пресс-служба американского стартапа выпустила победную реляцию, в которой сообщалось о новом рекорде Pikes Peak для серийных электромобилей. Видео заезда обещают обнародовать позже.

Проблема в том, что FF 91 еще не выпускается: машина была официально представлена в начале этого года на выставке CES в Лас-Вегасе, где было сказано, что серийное производство начнется только в 2018 году. Сообщается, что на гонках выступал автомобиль в предсерийной спецификации, но по протоколу он выступал в классе Exhibition (выставочные автомобили). Тесла же в прошлом году была зачислена в класс Production (серийные автомобили), а стало быть, сравнивать напрямую результаты этих двух электромобилей нельзя. Тем не менее в абсолютном зачете FF 91 действительно оказался быстрее Теслы.

Любопытно, что сама компания Tesla к прошлогоднему рекорду не имеет прямого отношения, автомобиль на соревнования выставляла частная команда.

Самое же быстрое время прохождения трассы в 2017-м показал болид Norma MXX RD класса Unlimited (без ограничений) под управлением пилота Ромена Дюма: он добрался до вершины за 9 минут 05,672 секунды.

Напомни, что 20-километровая дорога на Пайкс Пик в Колорадо не менее известна, чем легендарная немецкая Северная петля Нюрбургринга, но при этом американская трасса более требовательна к технике, финиш расположен на отметке 4301 м над уровнем моря. В обычные дни, если погода хорошая, заехать на Пайкс Пик может любой желающий, но гнать во весь опор по ней, в отличие от Нюрбургринга, нельзя — это публичная дорога, на ней действуют гражданские ПДД, поэтому рекорды устанавливаются только раз в год в рамках соревнований Pikes Peak International Hill Climb.

В феврале этого года фирма Faraday Future из-за проблем с финансированием заявила о значительной корректировке своих производственных планов в сторону уменьшения. О полноценной рыночной конкуренции с Теслой теперь речи не идет.

Фото: Faraday Future