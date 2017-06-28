Парковаться у медучреждений станет проще (возможно)

Столичные власти проработают вопрос о парковках возле лечебных учреждений. Об этом рассказал руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

Радиостанция «Говорит Москва» во время эфира провела опрос среди слушателей, у которых спросили, как должны быть организованы парковки вблизи поликлиник и больниц. Выяснилось, что 13% — за бесплатные парковки, 62% респондентов посчитали, что два часа парковка должна быть бесплатной, а потом нужно взимать деньги, чтобы машины не застаивались, а 25% опрошенных полагают, что парковка должна быть платной всегда. Глава Дептранса Максим Ликсутов обещал проработать этот вопрос.

Возник он не на пустом месте. В понедельник неприятный случай произошел с народным артистом СССР Владимиром Этушем. Супруга актера не смогла припарковать автомобиль вблизи поликлиники, и актер остался без присмотра и помощи у входа в учреждение. В результате ему стало плохо, и он попал в реанимацию.

«Широких тротуаров до х..., а припарковаться можно только за километр. Что я и сделала, как законопослушная... А в это время... 😢😢😢😢😢 И в следующий раз, когда я привезу Владимира Абрамовича в какое-либо лечебное учреждение и припарковаться мне будет негде, я припаркуюсь на широком тротуаре, на газоне, у черта лысого, но У ВХОДА. И не поеду искать парковку за километр», — в сердцах написала Елена на своей страничке в Фейсбуке.

В прошлом году «За рулем» проводил рейд по парковочным местам вблизи детских медучреждений. Поводом стал также грустный случай — папа привез в клинику больного ребенка, а когда вернулся — автомобиля не нашел, его уже эвакуировали на штрафстоянку.



Фото: Станислав Красильников/ТАСС