В России назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники

В мае в сегменте SUV было реализовано 46,7 тыс. новых автомобилей, прибавка относительно прошлого года составила 28,5%. Выросла и доля самого сегмента — на 3,4 процентных пункта. Этот класс автомобилей продолжает наращивать популярность.

В мае 2017 года доля кроссоверов и внедорожников в общих продажах составила 40%, а за шесть месяцев с начала года — 41,2% (рост на 3,4 пп.), сообщает агентство «Автостат».

Безусловным лидером продаж в сегменте стал кроссовер Hyundai Creta с показателем 4203 автомобиля. Renault Duster сместился на вторую позицию, и хотя он все еще популярен, спрос на него постепенно падает (в мае — минус 16,7%). Всего нашли своих покупателей 3456 бюджетных кроссоверов. В пятерку лидеров попали также Toyota RAV4 (3166 шт.; +23,4%), Renault Kaptur (2669 шт.) и Chevrolet Niva (2422 шт.; +3,1%) Все автомобили ведущей десятки, кроме Дастера, показали положительную динамику в диапазоне от 2,2% (у Ниссана X-Trail) до 240,9% (Volkswagen Tiguan).

В десятку наиболее востребованных у российских покупателей моделей вошли, кроме вышеназванных, еще и Kia Sportage — 2258 шт., Lada 4x4 — 2207 шт., Volkswagen Tiguan — 2165 шт., Nissan Qashqai — 1607 шт. и Nissan X—Trail — 1550 шт.

В топ-10 по итогам пяти месяцев 2017 года большинство моделей также продемонстрировали рост продаж. Исключение составили три участника рейтинга: Renault Duster (-18,2%), Toyota RAV4 (-12%) и Lada 4x4 (-3,5%).

В мае новых легковых и легких коммерческих автомобилей, согласно статистике AEB, было продано 124 990 штук. Прибавка составила 14,7%.

Недавно «Автостат» обнародовал самые популярные модели легковых автомобилей вторичного рынка России. Ими стали L ada 2114, L ada 2107 и Ford Focus.



Фото: «За рулем»