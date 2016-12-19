Новый Mercedes-Benz G-класса: подробности

«Гелик» не сдается перед лицом трендов. Он сохранит почти все свои сильные стороны и статус грозы бездорожья, но прибавит в ездовом комфорте.

Автомобиль рамной конструкции, с балками мостов и блокировками всех трех дифференциалов… Mercedes-Benz G-класса впору заносить в Фонд всемирного наследия. С потерей такой легенды, как Land Rover Defender, ценность «гелика» только возросла. Но каким окажется его преемник (на фото внедорожник современного поколения), который ожидается в следующем году? Мы слышали немало инсайдерских сведений, а теперь появилась фактически официальная информация.

В беседе с изданием Automotive News босс проекта G-класс Гуннар Гютенке раскрыл некоторые подробности. По его словам, сила оффроудера — в рамной конструкции, блокируемых дифференциалах и понижающей передаче. Все эти составляющие преемник нынешнего «гелика», судя по риторике господина Гютенке, сохранит. Подвеска же претерпит ожидаемые изменения — неразрезной мост спереди уступит место независимой схеме, которая заметно улучшит управляемость и ездовой комфорт.

Длина и колесная база наверняка увеличатся, но наиболее заметно вырастет ширина — в плечах G-класс одним махом прибавит более 100 мм, предоставляя небывалый запас пространства в салоне. Со временем, скорее всего, появятся экстремальные модификации от Mercedes-AMG, но на первых порах автомобиль предложат с моторами из арсенала современных «мерсов», включая рядный 2,9-литровый турбодизель о шести цилиндрах, которым, к слову, уже оснащается S-класс.

Пожалуй, самый роскошный «гелик» в истории — G 650 Landaulet от люксового подразделения Mercedes-Maybach оказался баснословно дорогим. Один из первых экземпляров продавали за 1,3 млн евро.

Самые крутые модификации Мерседеса G-класса текущего поколения — в фотоподборке нашего редактора.

Фото: Mercedes-Benz