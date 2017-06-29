Сильное звено: Range Rover Velar получил новый двигатель

Потрясающе эффектный кроссовер готовится к рыночному дебюту и постепенно обрастает новыми модификациями. Теперь в гамме двигателей числится 300-сильная «турбочетверка» Ingenium.

Красивейший Velar представлен весной с линейкой моторов от Jaguar F-Pace, включающей в себя 2,0-литровый турбодизель Ingenium в итерациях 180 л.с., 430 Нм и 240 л.с., 500 Нм, шестицилиндровый агрегат объемом 3,0 л на тяжелом топливе (300 л.с., 700 Нм) и парой бензиновых движков — 2,0-литровый (250 л.с. и 365 Нм) и 380-сильную компрессорную «шестерку», выдающую 450 Нм тяги. Брешь между последними двумя заполнит мотор объемом 2,0 л о 300 «лошадях» и 400 Нм.Этот агрегат первоначально был представлен на базовом спорткаре Jaguar F-Type и совсем недавно перешел в распоряжение XE, XF и F-Pace, а теперь его заполучил и Velar. С новой версией мотора Ingenium и 8-ступенчатым автоматом ZF кроссовер разгоняется до сотни за 6 секунд — как и соплатформенный Jaguar F-Pace с тем же двигателем. В России прием заказов на Velar уже стартовал. Цены начинаются от 3 880 000 рублей, первые машины клиенты получат осенью. Сроки появления у нас 300-сильного варианта и его цена пока не сообщаются.

В перспективе ожидается экстремальный Range Rover Velar от подразделения SVO. Вероятно, в его боекомплект войдет 5,0-литровый компрессорный мотор V8 мощностью свыше 500 л.с.

Range Rover Velar от подразделения SVO. V8 Range Velar назван в честь заводского прототипа самого первого Рейнж Ровера. JLR объявила о том, что готова полностью отреставрировать десять классических Рейнж Роверов и продать их за кругленькую сумму.

Фото: Land Rover