Поставлен новый рекорд скорости для переднеприводных машин

За неделю до гонок на Пайкс Пик у подножия горы проходили ежегодные соревнования по дрэг-рейсингу Pikes Peak Airstrip Attack. В них 900-сильное купе Acura Integra, которым управлял гонщик Майлс Керр, сумело разогнаться на полумиле (804,7 м) до 200 миль/ч (почти 322 км/ч) — это мировой рекорд для переднеприводных машин.
На YouTube есть видео заездов, но оно длинное и рассказывает, в основном, о гонщике и машине.
Считается, что комфортный предел мощности для переднеприводных машин — 200 л.с. Дальнейший рост мощности ухудшает управляемость, но управляемость в дрэг-рейсинге как раз не нужна — машина едет строго по прямой, а вот реализовать большую мощность на переднем приводе, да еще на столь короткой дистанции довольно сложно, поэтому 322 км/ч — это действительно достижение.
- В этом году в гонках на гору Пайкс Пик электромобиль Faraday Future FF 91 сумел превзойти прошлогодний рекорд Теслы Model S и прошел трассу за 11 минут 25,082 секунды.
- Дрэг-рэйсинг спорт довольно опасный. Недавно «За рулем» рассказывал о том, как гонщица Кортни Форс чудом выжила в страшной аварии на скорости 530 км/ч.
Фото, видео: 1320video/youtube