Поставлен новый рекорд скорости для переднеприводных машин

«Отрицательные герои»: какие автомобили теряют популярность? Несмотря на начавшееся оживление российского авторынка, далеко не все популярные модели могут похвастать ростом продаж. Lada Granta, Hyundai Solaris, Renault Duster — еще недавно они возглавляли автомобильные чарты, а сегодня спрос на эти автомобили падает вопреки растущему рынку. Почему российские покупатели изменили свои предпочтения, разбираемся в нашем обзоре. Как заполучить красивый номер? На днях мы уже рассказывали о «крутых» номерах: откуда они взялись, для кого предназначались и сколько сегодня стоят красивые сочетания букв и цифр. На этот раз выясним, можно ли стать обладателем непростой серии, не нарушая закон. И есть ли от «крутого» номера польза или больше вреда? Компания H2 рассказала об очистке двигателя водородом Теперь двигатель автомобиля можно очистить от нагара не вскрывая, за 40 минут. В компании H2 рассказали об очистке ДВС при помощи водорода. Методика позволяет добиться практически заводского состояния агрегата.