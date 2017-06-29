Выключать бесполезно: система «Платон» будет сама дорисовывать маршрут

Правительство решило приструнить водителей, подтасовывающих данные в системе «Платон», то есть попросту выключающих бортовое устройство и включающих его непосредственно перед рамками контроля. Постановление об этом сегодня размещено на сайте Кабмина.

Правительственное постановление, вышедшее сегодня, касается изменений порядка взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами массой свыше 12 тонн.

Изменения регламентируют порядок восстановления маршрута в случае нехватки данных в отношении отдельных отрезков пройденного транспортным средством пути. Таким образом правительство пытается повысить платежную дисциплину водителей и пресечь случаи мошенничеств и подтасовок данных с целью сберечь «копеечку».

Сейчас плата за автомобили с максимальной массой свыше 12 тонн, проезжающие по федеральным трассам, взимается либо на основании маршрутной карты, либо данных бортового устройства. Стоит учитывать, что, по статистике Минтранса, более 85% зарегистрированных в системе «Платон» собственников используют такие устройства. При этом владелец несет ответственность за его установку, включение и работоспособность.

Однако обнаружены случаи манипуляции с устройствами, когда водитель включает его только при приближении к рамкам стационарного контроля, а потом вновь выключает, таким образом «укорачивая» маршрут.

Правительство разрешает системе восстанавливать весь маршрут даже при выключенном устройстве.

Так, маршрут будет автоматически восстановлен, если его протяженность не превышает 30 километров; временной интервал, в отношении которого системой взимания платы зафиксирована указанная недостаточность данных, не превышает 1 час; расчетная скорость движения транспортного средства не превышает 150 км/ч; имеются данные о координатах точек участков маршрута, полученные системой взимания платы в автоматическом режиме от бортового устройства, иных объектов системы взимания платы, либо от стороннего бортового устройства, позволяющие определить протяженность маршрута, — говорится в документе.

При этом в случае, если на маршруте или его отдельном участке есть несколько пересечений или примыканий к федеральной трассе региональной или муниципальной дороги, протяженность пути определяется от последней полученной «Платоном» координаты точки этого маршрута, то есть учитываться в общем маршруте такие отрезки не будут, а соответственно — и взиматься плата за них.

Стремясь сэкономить деньги, дальнобойщики стараются ездить обходными путями по региональным и муниципальным дорогам, которые испытывают повышенную, не предусмотренную для них нагрузку, и разрушаются. Власти Зауралья пытаются с этим бороться, но пока безуспешно.

Всего благодаря «Платону» в 2016 году удалось собрать 20 млрд рублей, на эти деньги, по словам премьера Дмитрия Медведева, было реконструировано 3,3 тыс. км дорог, отремонтировано 22 тыс. км и построено семь мостов.

Фото: Павет Головкин/ТАСС