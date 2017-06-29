Самый популярный кроссовер российского рынка мог быть еще успешнее, если бы имел модификацию с кузовом пикап. Такая уже два года продается в Бразилии, но теперь представлен упрощенный бюджетный вариант.

Бразильское отделение Renault уже не первый раз вызывает зависть у российских автолюбителей: например, осенью прошлого года оно представило Renault Duster Extreme — оффроудную версию кроссовера с увеличенным дорожным просветом, «зубастыми» шинами, лебедкой, шноркелем и прочей сопутствующей амуницией. Но если экстремальный Duster был всего лишь концептом, то «рабоче-крестьянская» версия Express пикапа Duster Oroch — серийный продукт, уже доступный для заказа у бразильских дилеров Renault.

Изначально Duster Oroch позиционировался как имиджевая модель для молодежи, которой пикап нужен не для перевозки бидонов с молоком и ящиков с овощами, а для транспортировки досок для серфинга, велосипедов и прочего крупногабаритного спортивного инвентаря, но впоследствии фирма Renault решила, что утилитарный пикап на бразильском рынке тоже будет востребован — так и появилась версия Express. Она имеет упрощенную отделку интерьера и экстерьера, но сохранила независимую заднюю подвеску. Привод при этом только передний, двигатель — только бензиново-этанольный атмосферник 1.6 SCe мощностью 120 л.с., состыкованный с 5-ступенчатой механической коробкой передач. В оснащение входят лишь ABS, две подушки безопасности и усилитель руля. Электрические стеклоподъемники — за доплату.

Просят за такой «голый» пикап 66 190 реалов — это примерно 1,19 млн рублей в переводе по текущему курсу ЦБ РФ. Дорого, конечно, но в Бразилии машины вообще дорогие. А вот если бы Duster Oroch Express был локализован в России, то цена могла бы быть значительно ниже. Может, хотя бы в следующем поколении Дастера версия пикап у нас появится?

Мировая премьера второго поколения кроссовера Renault/Dacia Duster ожидается ближайшей осенью на автосалоне во Франкфурте.

Весной этого года Renault Duster для индийского рынка провалил краш-тест Global NCAP.

Фото: Renault