Анатолий Сердюков пришел работать на КАМАЗ

Экс-министр обороны вошел в состав совета директоров компании, сменив экс-председателя ВЭБ Владимира Дмитриева.

На КАМАЗе появился новый эффективный управленец — на общем собрании акционеры утвердили кандидатуру бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова в совет директоров предприятия.

В совет также переизбраны гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, глава Ростеха Сергей Чемезов, его зам Игорь Завьялов, глава подразделения Daimler AG Вольфрам Шмид, вице-президент по развитию бизнеса грузовых автомобилей Daimler в России Геральд Янк, председатель профсоюза предприятия Александр Васильев, бывший премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, председатель совета директоров АВТОВАЗа Сергей Скворцов, а также гендиректор и президент компании «Варданян, Бройтман и партнеры» Михаил Бройтман и Рубен Варданян.Напомним, Группа компаний «Ростех» контролирует 49,9% акций КАМАЗа, 20,81% принадлежат компании Avtoinvest limited, зарегистрированной на Кипре, 15% — Даймлеру, 4,25% — американской KAMAZ International Management и 3,72% — Финансово-лизинговой компании «КАМАЗ».

В 2013 году Анатолий Сердюков отвечал за испытания военной техники КАМАЗа, возглавляя Федеральный исследовательский испытательный центр машиностроения. Правда, проработал там недолго, в 2015 году стал индустриальным директором по авиационному кластеру государственной корпорации «Ростех». Ранее, характеризуя Анатолия Сердюкова, Дмитрий Медведев назвал его «эффективным министром обороны», осуществившим масштабное реформирование Вооруженных сил. Правда, позже ему ставили в вину сугубо менеджерский подход к вопросам, затрагивающим безопасность и обороноспособность страны. Вероятно, на нынешнем ответственном посту он учтет прежние ошибки.

Сейчас у КАМАЗа дела идут совсем неплохо, и руководство даже решило осенью проиндексировать зарплату сотрудникам.

Несмотря на кризис, прибыль КАМАЗа в 2016 году составила 656 млн рублей. Однако предприятию пришлось выпустить облигации, чтобы получить живые деньги для инвестиционных проектов, и в результате долг компании увеличился на 37%.



Фото: Стоян Васев/ТАСС