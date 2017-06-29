Анатолий Сердюков пришел работать на КАМАЗ

Экс-министр обороны вошел в состав совета директоров компании, сменив экс-председателя ВЭБ Владимира Дмитриева.

На КАМАЗе появился новый эффективный управленец — на общем собрании акционеры утвердили кандидатуру бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова в совет директоров предприятия.

В совет также переизбраны гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, глава Ростеха Сергей Чемезов, его зам Игорь Завьялов, глава подразделения Daimler AG Вольфрам Шмид, вице-президент по развитию бизнеса грузовых автомобилей Daimler в России Геральд Янк, председатель профсоюза предприятия Александр Васильев, бывший премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, председатель совета директоров АВТОВАЗа Сергей Скворцов, а также гендиректор и президент компании «Варданян, Бройтман и партнеры» Михаил Бройтман и Рубен Варданян.Напомним, Группа компаний «Ростех» контролирует 49,9% акций КАМАЗа, 20,81% принадлежат компании Avtoinvest limited, зарегистрированной на Кипре, 15% — Даймлеру, 4,25% — американской KAMAZ International Management и 3,72% — Финансово-лизинговой компании «КАМАЗ».

В 2013 году Анатолий Сердюков отвечал за испытания военной техники КАМАЗа, возглавляя Федеральный исследовательский испытательный центр машиностроения. Правда, проработал там недолго, в 2015 году стал индустриальным директором по авиационному кластеру государственной корпорации «Ростех». Ранее, характеризуя Анатолия Сердюкова, Дмитрий Медведев назвал его «эффективным министром обороны», осуществившим масштабное реформирование Вооруженных сил. Правда, позже ему ставили в вину сугубо менеджерский подход к вопросам, затрагивающим безопасность и обороноспособность страны. Вероятно, на нынешнем ответственном посту он учтет прежние ошибки.

Фото: Стоян Васев/ТАСС

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Комментарии (17)

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Его в дверь, а он в окно, вот наглый тип, наворовал на всю жизнь, сиди на суматре, бабочек лови, ! Из него работник как пластилина пуля. Давай до свиданья, дядя.

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+1
Михайлов Иван

Пусть он ваш любимый ВАЗ возглавит:)
Сразу эффективность повысится.
Эффективность распила:)

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0

Кужегетович уже поди устройство автомобиля изучать начал?

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0

Сначала налоговую раграбил, потом минобороны сейчас на бизнес перешёл! И [у нас не ругаются] его кто посадит, он же эффективный. Когда же это чихорда у гос кормушки закончится?

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+1

А он разве не  сидит? Странно...

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+2

когда в этой республике справедливость восторжествует? КОГДА ПРОХОДИМЦЫ УСПОКОЮТСЯ?

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0

Н-да..... ещё скандал не утих, а он госкорпорацией порулил, сейчас заводом рулит. Какой толковый управленец: ему что аппендицит вырезать, что министром быть, что заводом рулить.

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+1

какой он есть и был.....не хочется повторяться...у табуреткина есть одна черта характера за что его держали — эта с3ка будет хозяйскую руку сосать а остальных безпощадно опускать....

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0

Надо понимать, что он не хуже и не лучше других менеджеров, так как он сам часть этой системы, просто его имя на слуху, ну и подпортили имидж как и Медведеву.

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-3
Ефимов Артем

Проворовался — это теперь называется «подпортили имидж»? А кто подпортил?

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+1

Мебельщик — автостроитель.

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0

Да уж... нашли местечко...
А руководить он будет из Москвы или в Челны переедет? )))

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0

Хотел написать: «кабздец КАмАЗу»... но это так очевидно.
Я думаю, у нас бы и Чикатило освободили и направили в школу работать...

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+9
Каплан Илья

Увы, тут ура-патриотам крыть нечем... Вместо рудников и кирки в руках — заводом рулить. А ведь только из [у нас не ругаются] камаз начал вылазить(((

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+5

Ну всё, кранты КАМАЗу.

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+5
Зимин Влад

ну почему кранты???!! сказано же «эффективный управленец»)))) знает как «вынести и не сесть» ))))))

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+5
Зимин Влад

может, не Кранты, а ГрАнты? внеочередные, из бюджета?)

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+2