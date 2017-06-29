Мост в Крым готов на 70%, дальше его будут строить студенты

Росавтодор рассказал о ходе строительства моста через Керченский пролив. В настоящий момент работы вышли на пиковую мощность, а сегодня на помощь строителям прибыли учащиеся российских вузов.

Пресс-служба Федерального дорожного агентства распространила заявление начальника подведомственного ФКУ Упрдор «Тамань» Романа Новикова о текущей ситуации с возведением Крымского моста:

«Если говорить об автодорожной части, то среднее выполнение можно оценить в 70%. Например, по свайным фундаментам автодорожных опор выполнение 98%, осталось погрузить около 50 трубосвай. По опорам — чуть больше 80%, еще предстоит сформировать 45 штук — и все они высокие, морские. По пролетным строениям — около 60% от проекта смонтировано, плита проезжей части — почти 40%. Подчеркну, 70% — именно готовность основных конструктивов. До открытия движения по мосту в декабре 2018 года работы еще предстоит сделать немало».

Таким образом, теперь можно сказать, что с учетом железнодорожной части проект преодолел «экватор». В настоящее время строители готовятся к укладке дорожного покрытия. Рецепты асфальтобетонных смесей уже утверждены, они подбирались и рассчитывались в строительной лаборатории и прошли многофакторные испытания на устойчивость к колееобразованию и усталостную прочность.

Роман Новиков рассказал и о задействованных на стройке ресурсах:

«Стройка вышла на пиковую мощность. Задействовано около 1500 различных технических средств, в том числе более 100 кранов разной грузоподъемности. На объекте работает более 8000 строителей и 1500 инженерно-технических работников. Крымский мост, кстати, строят почти 600 крымчан — один из самых высоких показателей с учетом того, что в проекте участвуют жители из самых разных регионов России».

Также в Росавтодоре сообщили, что с сегодняшнего дня помогать строителями Крымского моста будут 90 студентов из вузов Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, их ждет 6-дневная рабочая неделя с сокращенным рабочим днем в субботу. Будущим инженерам предстоит изучить самый широкий спектр работ — от погружения свай и монтажа пролетных строений до системы контроля качества строительства.

Практику привлечения студенческих стройотрядов на главные дорожные стройки страны Росавтодор возродил несколько лет назад: так, например, молодые специалисты участвовали в возведении моста «Русский» во Владивостоке, который был сдан в эксплуатацию в 2012 году.

Крымский же мост откроется для автомобилей в конце 2018 года, железнодорожная ветка заработает в 2019-м.

  • В начале июня Крымский мост успешно прошел испытания на безопасность со стороны российских спецслужб.
  • В мае в Крыму был дан старт строительству трассы «Таврида», которая свяжет города Керчь, Симферополь и Севастополь с мостом через Керченский пролив и материковой частью России.

Фото: most.life

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Комментарии (13)

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Chevy Cruze

Конечно дадут:)
9500 джамшутов за Доширак, небось, работают, а инженерам денежку платить надо.

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-6
Каплан Илья

А где, пардон, кроме как на стройках, студентам-инженерам получать практические навыки?! Как-то в живую изучать куда проще и понятнее, чем теоретически по учебникам.

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+3
Маковейчук Михаил

Чему они там научатся?
Как правильно бюджетное бабло пилить?:)))

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0
Каплан Илья

Нормально все. Пусть молодежь узнает принцип строительной работы, организацию стройки и все прочее. Практика должна быть реальной. Тогда и спецы не теоретики выходить будут, а более-менее подкованные ребята.
Все правильно сделано, Илья, тут подвохов ненужных искать не стоит

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0
Алексей

Подвох нужно искать всегда.
Потому что любое начинание нашего «любимого» государства — суть обман и налюбилово граждан. Если этого не видно с первого взгляда, значит спрятан подвох хорошо. Но он все равно есть, увы.
Закон жизни.

Еще раз: чему студенты научатся на стройке Вротенберга?
Бюджеты пилить?:))

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0

Это ж как попилили, что на рабсиле экономят по советской системе?)))

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-4
Каплан Илья

Ты совсем слаб умом, Илюша, или просто задницей статьи читаешь? 90 студентов от 9500 человек существенную экономию дадут?

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+6
Каплан Илья

баклан, по твоим постам создается впечатление, что ты хохол, причем убежденный )))

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0
Александр67

Надеюсь, ты применяешь слово «хохол» не как нац.признак, а как описание состояния души и сознания? )))

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0
Маковейчук Михаил

У путриотов нет души и сознания, Михаил:)
Вы всю жизнь живете и без того, и без другого:)
Даже комментарии пишете не приходя в сознание — потому такой бред и выходит.

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0
Александр67

По вашим комментариям создается впечатление, что вы путриот, причем на всю голову:)

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0
Каплан Илья

Да дайте же каплану грин визу! Заслужил!... Вернее, завылизал!))

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0
Безымянный

Чего только ни предложат одноразовые безымянные проплаченные путриоты-ВАЗофилы, лишь бы я им не мешал «правильные» комменты по 11 рублей постить:)))

Насчет «лизания» — это вам к Вралентину. Он в этом деле великий спец:)

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0