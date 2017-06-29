Названа десятка самых убыточных (для страховщиков) автомобилей

Лидерами рейтинга стали диаметрально противоположные марки — премиальный Ягуар и бюджетный Daewoo/Ravon.

Водители каких автомобилей «привозят» страховщикам самые большие убытки по ОСАГО после аварий? На этот вопрос ответили аналитики компании «АльфаСтрахование», составив рейтинг по следующему критерию: сколько выплатит страховая на каждый рубль, заплаченный автовладельцем за полис «автогражданки» для конкретной марки авто. Брались во внимание чистые выплаты, без участия так называемых автоюристов. Рассматривался период с 15 июня 2016 года по 15 июня 2017 года. Напомним, согласно Закону об ОСАГО, в рамках действующих тарифов коэффициент убыточности не должен превышать 77%. Итак, первое место заняла марка Jaguar, убыточность которой зашкаливает — аж 143%. Ненамного отстает от нее Daewoo/Ravon — 140%.



Третье и четвертое места — за отечественными автомобилями ГАЗ и ВАЗ, 135% и 134%. На каждый рубль премии страховщики выплачивают 1,35 руб. и 1,34 руб. соответственно. Показатели убыточности японских Datsun и Daihatsu составляют 133% и 132% соответственно. На седьмом месте китайская Geely — 130%. Замыкают десятку лидеров антирейтинга — Infiniti/Subaru — по 100%, и Honda — 96%. Присутствие марок Infiniti, Subaru и Honda в списке объяснить проще всего, как и любовь их владельцев к поездкам в режиме «тапок в пол», что часто приводит к необходимости восстановительного ремонта.

Между тем убыточность «автогражданки» все растет, заявляют страховщики. И если Банк России ничего не предпримет, в 2018 году страховые компании будут массово покидать рынок.

В прошлом году компания «АльфаСтрахование» составила топ-5 самых дорогих сосулек года. Нанесенный ими ущерб обошелся страховой в весьма кругленькие суммы.



Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС