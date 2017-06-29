Сразу оговоримся, что дефект, ставший поводом для сервисной кампании, есть не только у Гелендвагенов, но и у легковушек Mercedes-Benz С-класса поколения W204, реализованных в период с 2013 по 2014 год. Всего под отзыв попали 3408 автомобилей, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта, оттуда же цитируем описание проблемы:
«Причиной отзыва автомобилей Mercedes-Benz является возможный недостаточный момент затяжки болтового соединения соединительной муфты рулевого вала. Данный дефект может вызывать больший износ зубцов карданного шарнира при повышенной нагрузке».
Для автовладельцев работы по устранению дефекта будут производиться бесплатно: механики авторизированных сервисных центров проверят состояние болтового соединения карданного шарнира рулевого механизма и в случае необходимости заменят его узлом надлежащего качества.
- Думаете, Мерседесы, которые поставляются в Россию, сделаны в Германии? Далеко не всегда: все Гелендвагены собирают в Австрии на заводе MagnaSteyr, а некоторые «цэшки» текущего поколения W205 прибыли к нам из ЮАР, причем в прошлом году Daimler отзывал с российского рынка партию африканских машин из-за допущенной на производстве ошибки.
- На этой неделе стали известны новые подробности о внедорожнике Mercedes-Benz G-класса следующего поколения.
Фото: Daimler