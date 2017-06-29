В России отзывают внедорожники Mercedes-Benz G-класса — не затянули болты!

Легендарные Гелендвагены при хорошем уходе исправно служат десятилетиями, однако, оказывается, и среди них попадаются бракованные. Daimler объявил об отзыве с российского рынка некоторых экземпляров, реализованных в период с 2012 года по сегодняшний день.

Mercedes-Benz C-класса
Mercedes-Benz C-класса

Mercedes-Benz > C-класса

Mercedes-Benz G-класса
Mercedes-Benz G-класса

Mercedes-Benz > G-класса

Сразу оговоримся, что дефект, ставший поводом для сервисной кампании, есть не только у Гелендвагенов, но и у легковушек Mercedes-Benz С-класса поколения W204, реализованных в период с 2013 по 2014 год. Всего под отзыв попали 3408 автомобилей, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта, оттуда же цитируем описание проблемы:

«Причиной отзыва автомобилей Mercedes-Benz является возможный недостаточный момент затяжки болтового соединения соединительной муфты рулевого вала. Данный дефект может вызывать больший износ зубцов карданного шарнира при повышенной нагрузке».

Для автовладельцев работы по устранению дефекта будут производиться бесплатно: механики авторизированных сервисных центров проверят состояние болтового соединения карданного шарнира рулевого механизма и в случае необходимости заменят его узлом надлежащего качества.

Фото: Daimler

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (5)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

40 лет ведро (ой простите, святейшее иномарго) выпускается и до сих пор не могут научить болты затягивать, ну, а чо, нормально, потом чему удивляться, когда в иномарго подешевле кузова разваливаются, подвески, моторы гремят.

Ответить#
0
Valentin Nikishkov

Ниву 40 лет выпускают а болты крепления ремней никак не научатся затягивать
ссылкассылка

Ответить#
-1
Александр

АААА яяяяя так и знал, нива виновата, что ведро (ой святейшее иномарго) за 5–15 млн разваливается на ходу, НУ ВСЕ, сразу разъяснилос же, вот виновник. Иномаргозадолизы в своем репертуаре.

Ответить#
0
Valentin Nikishkov

Вы как просвещенный тазофил как прокомментируете документ богоизбранного завода по ссылке? Рабочие с января по апрель 2016 года забухали?

Ответить#
0
Александр

Богоизбранные это только иномаргозаводы, ага, так, что пусть бухают, им можно все, гайки не закручивать итд, Шнапсику там дрябнул и на конвеер и так 3 года, класс.

Слушай а ты чо та впрягся то? Чо сочувствующий каклапапуас?

Ну подумаешь там ведра заграничные рассыпаются да и чорт с ними.

Ответить#
0