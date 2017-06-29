В Калуге начали выпускать обновленный Skoda Rapid — 110 штук в сутки!

CKD-сборка модели (по полному циклу) локализована на заводе в Калуге с февраля 2014 года. Теперь с конвейера будут сходить рестайлинговые автомобили.

Skoda Rapid
Skoda Rapid

Skoda > Rapid

Skoda Auto Россия заявила о старте производства обновленного Рапида на заводе «Фольксваген Груп Рус» в Калуге. Рестайлинг незначительный — в автомобиле изменена решетка радиатора, приобрели иную форму противотуманки и легкосплавные диски. В продвинутых комплектациях доступны светодиодные ходовые огни, а биксеноновые фары предложат за дополнительную плату. В салоне также есть изменения.

На производственную площадку завода Фольксваген в Калуге поступают готовые детали и компоненты машины, их сваривают, грунтуют, красят, обрабатывают горячим воском и фирменным составом концерна Volkswagen. Здесь происходит и окончательная сборка модели: установка двигателя, коробки передач, вклейка стекол, монтаж сидений и т. д. 

Моторы все те же — бензиновые 1.6 MPI мощностью от 90 до 125 л.с. Двигатели MPI выпускают на моторном заводе в Калуге с 2015 года. Эти моторы агрегатируются с 5-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым автоматом. Только турбированный 1.4 TSI мощностью 125 л.с. сочетается с роботизированной DSG-7.

Автомобили на заводе окрашивают в оранжевый, насыщенный красный, зеленый, желтый, коричневый, бежевый и синий цвета.

Фото: Skoda

В Калуге начали выпускать обновленный Skoda Rapid — 110 штук в сутки!
В Калуге начали выпускать обновленный Skoda Rapid — 110 штук в сутки!
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Отзывы о Skoda Rapid (3)

Skoda 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Здравствуйте. Машина хорошая. Стильная, экономичная и двигатель неплохой.

Недостатки:

Недостаточный просвет для наших дорог. Машина находится в Казахстане. И самая большая проблема запчастями (даже такие расходные детали щетки стеклоочистителя), все на заказ и дорого. Все это сводит на нет все его преимущество и вызывает сожаление о покупке данной машины.

Комментарий:

Это все наверное упущение производителя и дилера. Винит некого — производитель «Азия-Авто» Казахстан.

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Комментарии (1)

Так все таки что выгоднее взять в сопоставимых комплектациях, Поло или Рапид?

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