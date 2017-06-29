CKD-сборка модели (по полному циклу) локализована на заводе в Калуге с февраля 2014 года. Теперь с конвейера будут сходить рестайлинговые автомобили.

Skoda Auto Россия заявила о старте производства обновленного Рапида на заводе «Фольксваген Груп Рус» в Калуге. Рестайлинг незначительный — в автомобиле изменена решетка радиатора, приобрели иную форму противотуманки и легкосплавные диски. В продвинутых комплектациях доступны светодиодные ходовые огни, а биксеноновые фары предложат за дополнительную плату. В салоне также есть изменения.

На производственную площадку завода Фольксваген в Калуге поступают готовые детали и компоненты машины, их сваривают, грунтуют, красят, обрабатывают горячим воском и фирменным составом концерна Volkswagen. Здесь происходит и окончательная сборка модели: установка двигателя, коробки передач, вклейка стекол, монтаж сидений и т. д.

Моторы все те же — бензиновые 1.6 MPI мощностью от 90 до 125 л.с. Двигатели MPI выпускают на моторном заводе в Калуге с 2015 года. Эти моторы агрегатируются с 5-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым автоматом. Только турбированный 1.4 TSI мощностью 125 л.с. сочетается с роботизированной DSG-7.

Автомобили на заводе окрашивают в оранжевый, насыщенный красный, зеленый, желтый, коричневый, бежевый и синий цвета.

В начале мая объявили цены на этот весьма популярный в России лифтбек. В начальной комплектации Entry Rapid обойдется от 604 тыс. рублей.

Впервые обновленный Рапид показали на Женевском автосалоне в марте этого года. Подробнее о дебюте рестайлингового автомобиля можно прочитать в материале «Обновленный Rapid и другие премьеры Женевы в онлайн-трансляции ЗР».

Фото: Skoda