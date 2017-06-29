Росавтодор пообещал на 14% больше нормальных дорог к концу 2018 года

Глава Росавтодора в целом положительно оценивает текущее состояние федеральных трасс, его заявление распространило информагентство ТАСС:
«Состояние федеральных дорог сейчас находится на достаточно неплохом уровне. На начало 2017 года 71% федеральных дорог соответствуют нормативному состоянию. К концу 2018 года, в соответствии с теми задачами, которые ставились еще в 2011 году, мы должны достичь показателя в 85% соответствия».
Астахов также сообщил, что к концу текущего года примерно 78% федеральных дорог будут хорошего качества.
В 2017 году объем федеральной поддержки региональных программ ремонта и строительства дорог превысит 120 млрд рублей, при этом 87 млрд рублей уже распределены по региональным дорожным фондам, а 10 млрд рублей возвращены субъектам в счет неиспользованных трансфертов прошлого года. Кроме того, отдельные 24 млрд рублей зарезервированы для реализации целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
- Сегодня Росавтодор сообщил также, что один из главных дорожных объектов страны — мост в Крым — готов более чем на 50%, при этом его автодорожная часть реализована уже на 70%.
- На этой неделе «За рулем» рассказал о ситуации в Зауралье, где региональные трассы не выдерживают наплыва большегрузов, которые объезжают по ним федеральные дороги — водители не хотят тратиться на систему «Платон». При этом если на федеральные дороги деньги выделяются исправно, то региональные часто ремонтировать не на что.
- В мае Счетная палата обнародовала результаты проверки финансовой отчетности Росавтодора за 2016 год, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения. В ряде регионов выделенные на строительство и ремонт дорог деньги не израсходованы или использованы ненадлежащим образом.
Фото: Сергей Куликов/Интерпресс/ТАСС