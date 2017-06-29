Росавтодор пообещал на 14% больше нормальных дорог к концу 2018 года

Бронированные УАЗы, ГАЗели, ВАЗы и КАМАЗы для перевозки самого ценного Большие деньги любят тишину. А еще охрану. Смотрим, какой путь прошли инкассаторские автомобили и во что они превратились сегодня. Советы бывалых: как подлечить старую иномарку и усовершенствовать Калину Какое приспособление поможет поменять своими руками ремень ГРМ? Какой простой прием облегчит замену рулевых наконечников или шаровых опор? Как без инструмента быстро отсоединить клеммы аккумулятора? Как сделать удобнее просторный багажник универсала Лада Калина? Какие недорогие детали от ГАЗели можно использовать для Фокуса и минивэна Додж? Ответы на эти вопросы прислали читатели «За рулем». «Отрицательные герои»: какие автомобили потеряли популярность? Несмотря на начавшееся оживление российского авторынка, далеко не все популярные модели могут похвастать ростом продаж. Lada Granta, Hyundai Solaris, Renault Duster — еще недавно они возглавляли автомобильные чарты, а сегодня спрос на эти автомобили падает вопреки растущему рынку. Почему российские покупатели изменили свои предпочтения, разбираемся в нашем обзоре.