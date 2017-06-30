При беглом осмотре шестиколесный монстр с трехлучевой звездой, вероятно, ничем себя не выдаст. Но это не Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6, а… Suzuki Jimny. Только их два!

Судить о реальных размерах внедорожника по фотографиям довольно сложно, но в глаза бросаются другие пропорции практически всего — от передних воздухозаборников до ширины кузова, отличие в деталях и отсутствие задних дверей, которые есть у G 63 AMG 6x6. Заводской прототип? Все гораздо интереснее, это вообще не Mercedes-Benz!

Пикап построили студенты из японского автомобильного колледжа Nihon. Идея заключалась в разработке условной копии «гелика», которая «вписывалась» бы в узкие улочки Токио. Кроме того, миниатюрный внедорожник предполагалось выставить на Токийском автосалоне. Бюджет постройки — миллион иен, или 8900 долларов. Исходником для выполнения нестандартной задачи послужили два Suzuki Jimny прошлого поколения. Эти крохи забавны на вид, но на самом деле представляют собой серьезный аппарат для покорения бездорожья с полным арсеналом необходимых средств, начиная с рамы и понижающей передачей и заканчивая отличной геометрической проходимостью. Впрочем, от заводских Suzuki осталось немногое. Студенты срастили две рамы, установили третий мост, изготовили грузовую платформу. Догадаться о прошлой жизни псевдо-«гелика» все-таки можно: японские корни в нем выдает передняя часть кабины с характерным лобовым стеклом, капотом, дверьми, ручками и дверными петлями.

Компания Mercedes-Benz готовит G —класс нового поколения . Автомобиль сохранит внедорожный потенциал, но сделает заметный рывок по ездовым свойствам и комфорту.

Едва ли не самый роскошный «гелик» в истории — G 650 Landaulet подразделения Mercedes-Maybach. Один из первых экземпляров продавали за 1,3 млн евро.

Фото: Nihon