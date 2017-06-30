Москву зальет? Дождь 30 июня может стать сильнейшим за последние 94 года

После обрушившегося на столицу 29 мая урагана МЧС регулярно объявляет в городе оранжевый уровень опасности из-за непогоды. В большинстве случаев ничего страшного не происходит, но сегодня, кажется, все очень серьезно…
Как сообщает Гидрометцентр, ожидаемый в Москве ливень станет самым сильным за последние 94 года, он начнется в районе трех часов дня по местному времени и продлится до глубокой ночи, за это время в городе выпадет 15–20 мм осадков — треть месячной нормы. Специалисты погодного центра «Фобос» дают более пессимистичный прогноз: 30–40 мм осадков, то есть примерно 75% месячной нормы, не исключены осадки в виде града.
Сила ветра будет достигать 20 м/с и более, так что почти наверняка будут повалены многие деревья и легкие искусственные сооружения, с крыш домов может быть сорвана кровля. В Мосгортрансе сообщили, что готовы к работе в сложных погодных условиях, следят за состоянием контактной сети электротранспорта и при необходимости оперативно устранят обрывы.
Наступающий на Москву ураган уже нанес ущерб в других регионах, об этом сообщает телеканал РЕН ТВ:
- Майский ураган в Москве повредил порядка двух тысяч автомобилей. Российский союз автостраховщиков оценил совокупный ущерб в 200 млн рублей. Кроме того, из-за непогоды в московских аэропортах отменили порядка 50 авиарейсов, ограничили движение на 20 улицах, было прервано сообщение на ряде направлений Московской железной дороги.
- О том, что делать, если ваш автомобиль стал жертвой стихийного бедствия, читайте в материале нашего эксперта.
- На этой неделе сильный ливень прошел также в Берлине, жители города выложили в интернет видео:
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Видео: YouTube