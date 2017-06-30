Москву зальет? Дождь 30 июня может стать сильнейшим за последние 94 года

30 июня водителям в столице следует соблюдать предельную осторожность, а лучше вообще отказаться от личного транспорта. Также стоит заранее подумать о месте парковки с учетом риска получения повреждений ТС от надвигающейся стихии.

После обрушившегося на столицу 29 мая урагана МЧС регулярно объявляет в городе оранжевый уровень опасности из-за непогоды. В большинстве случаев ничего страшного не происходит, но сегодня, кажется, все очень серьезно…

Как сообщает Гидрометцентр, ожидаемый в Москве ливень станет самым сильным за последние 94 года, он начнется в районе трех часов дня по местному времени и продлится до глубокой ночи, за это время в городе выпадет 15–20 мм осадков — треть месячной нормы. Специалисты погодного центра «Фобос» дают более пессимистичный прогноз: 30–40 мм осадков, то есть примерно 75% месячной нормы, не исключены осадки в виде града.

Сила ветра будет достигать 20 м/с и более, так что почти наверняка будут повалены многие деревья и легкие искусственные сооружения, с крыш домов может быть сорвана кровля. В Мосгортрансе сообщили, что готовы к работе в сложных погодных условиях, следят за состоянием контактной сети электротранспорта и при необходимости оперативно устранят обрывы.

Наступающий на Москву ураган уже нанес ущерб в других регионах, об этом сообщает телеканал РЕН ТВ:

Майский ураган в Москве повредил порядка двух тысяч автомобилей. Российский союз автостраховщиков оценил совокупный ущерб в 200 млн рублей. Кроме того, из-за непогоды в московских аэропортах отменили порядка 50 авиарейсов, ограничили движение на 20 улицах, было прервано сообщение на ряде направлений Московской железной дороги.

О том, что делать, если ваш автомобиль стал жертвой стихийного бедствия, читайте в материале нашего эксперта.

На этой неделе сильный ливень прошел также в Берлине, жители города выложили в интернет видео:

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Видео: YouTube