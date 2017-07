Топ-45 автобрендов в социальных медиа Рунета за май 2017 года составило аналитическое агентство Brand Analytics. Учитывались такие показатели, как внимание, вовлеченность и лояльность медиаполя к бренду.

Сразу стоит отметить, что измерялась не сила рекламного воздействия на пользователей, а то, как резонирует само медиаполе голосами брендов и пользователей, что крайне важно. Топ—10 мая составили Mercedes-Benz (257 п.), BMW (248 п.), Audi (166 п.), Toyota (163 п.), Lada 160 п.), Ford (139 п.), Nissan (131 п.), Porsche (125 п.), Volkswagen (122 п.) и Land Rover (118 п.).

В прошлом месяце особенно активизировался такой показатель, как лояльность к бренду, он в большинстве случаев все и решал, многие бренды улучшили свои прежние позиции именно за счет него. Так, заметка «Коммерсанта» об историческом рекорде продаж, продемонстрированном маркой Land Rover, всколыхнула волну позитивных отзывов пользователей. Индекс лояльности к бренду вырос с апрельских 0,9 пункта до 1,3, что позволило марке подняться на 16 ступенек вверх в общем рейтинге.

Объявленные брендом Mitsubishi скидки на Outlander усилили лояльность медиаполя к бренду с 0,7 до 1,3, что позволило бренду на 20 пунктов улучшить свои позиции относительно результатов апреля.

Французская компания умело подогревала интерес к обновленному хэтчбеку 308 — это принесло свои плоды — Peugeot поднялась вверх на 12 ступенек.

Атаки хакеров на программное обеспечение заводов Renault снизили лояльность к бренду — его рейтинг опустился на 16 позиций.

Любопытна ситуация с отечественным УАЗом. 9 мая на Twitch-канале World of Tanks разыграли внедорожник УАЗ в спецверсии Patriot World Of Tanks Edition. Это событие широко освещалось до и после мероприятия, а в момент розыгрыша в сообществе ВКонтакте «World of Tanks» было опубликовано 22 385 сообщений с упоминаниями УАЗ, что подняло бренд на 12-е место.

Согласно исследованию, профессионально в прошлом месяце сработали официальные представители Audi в соцсетях — 2 из топ-5 сообществ ведут PR-специалисты российского представительства марки, которые в мае нарастили свою активность, и это принесло свои позитивные результаты.

Итак, десятку лучших мы назвали выше, а вот десятку аутсайдеров в медиапространстве, согласно исследованию Brand Analytics, составили (по мере убывания) бренды Citroen, Suzuki и SsangYong, чьи индексы показали по 72 пункта, Maserati — 69 пунктов, Smart — 62 пункта, Great Wall — 52 пункта, Jeep — 49 пунктов, Fiat — 46 пунктов, Alfa Romeo — 35 пунктов и замыкает список Chrysler — 34 пункта.

Кстати, спецверсия Патриота создана в сотрудничестве с компанией Wargaming, уазовцы оценили автомобиль в 1 149 000 рублей.

1 149 000 рублей. О популярности брендов не менее красноречиво говорят и продажи машин. Так, самыми успешными марками в мае оказались Лада, Киа, Хендэ, Рено и Тойота.



Фото: PA Image/ТАСС