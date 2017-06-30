Правильную ли обувь вы носите? Ford провел опрос водителей в России

Профессиональные гонщики используют для управления автомобилем специальную обувь, а простые водители часто и не задумываются о том, во что обуты. Это показал опрос, проведенный по заказу компании Ford.

Почти треть российских водителей (32,9%) не обращают внимания на обувь, в которой управляют автомобилем. Свою беспечность они объясняют высоким (по их мнению) уровнем водительского мастерства: «Я ас, давно не обращаю внимания, что там у меня на ногах».

Чуть более 48% водителей в нашей стране, перед тем как сесть в машину, надевают правильную обувь, многие специально держат в салоне сменку либо носят с собой. Правильная обувь, по мнению специалистов Ford, должна отвечать трем ключевым критериям:

1. Легкая, с нескользкой подошвой не толще 10 мм (но не слишком тонкой или мягкой).

2. Не ограничивающая движение голеностопного сустава.

3. Достаточно узкая, чтобы не задевать соседние педали при нажатии.

Любопытно, что 5,7% водителей признались, что водят машину босиком, а 13,2% — в шлепанцах.

Между тем исследования, проведенные компанией Ford совместно с британским Королевским автомобильным клубом (RAC), показали, что свободно сидящая на ноге обувь, типа шлепанцев, увеличивает общее время торможения в среднем на 0,13 с. При торможении с 95 км/ч это увеличивает тормозной путь автомобиля на 3,5 м. Также исследователями замечено, что перенос ступни с педали газа на педаль тормоза в шлепанцах занимает около 0,04 с — в 2 раза медленнее, чем, например, в обуви с клиновидным каблуком.

Не годятся для вождения сапоги и горные ботинки на толстой подошве: они мешают плавно регулировать подачу газа или тормозное усилие, могут цепляться за соседние педали.

В ряде стран вождение в шлепанцах законодательно запрещено: во Франции за это штрафуют на 80 евро, в Испании — на 200 евро. В Великобритании, Германии и Италии обувь водителей никак не регламентируется, однако вождение босиком или в шлепанцах может быть классифицировано полицейским как «отсутствие надлежащего контроля над транспортным средством». По данным статистики, в Великобритании из-за неправильной обуви водителей в год происходит 1,4 млн аварий и опасных инцидентов на дорогах.

В России сейчас обувь водителей законом никак не оговорена, и полицейские за вождение в шлепанцах никого не штрафуют. Может быть, нужно?

Весной специалисты Ford сообщили, что работают над решением проблемы укачивания пассажиров автомобилей и в будущем обещают если не побороть ее полностью, то хотя бы существенно облегчить симптомы «морской болезни». Они также дали несколько советов тем, кого укачивает в машине.

Фото: Ford