Владелец Мерседеса, спровоцировавший гибель байкера, арестован на два месяца

Студент МГИМО Аркадий Смелов, подозреваемый в участии в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, арестован до 26 августа. Такое решение принял Никулинский суд столицы.

Аркадий Смелов

Эта авария произошла еще в понедельник около часа ночи. Напомним обстоятельства аварии: хаотично перестраиваясь, автомобиль Mercedes сбил мотоцикл Yamaha, которым управлял 23-летний москвич Аркадий Дымов. Молодой человек позже скончался в больнице от полученных травм. Коллеги характеризуют его как собранного, аккуратного и дисциплинированного водителя.

Погибший Аркадий Дымов

Кроме того, он был инструктором в мотоклубе, виртуозно управлял мотоциклом и был фанатом мотоспорта. Очевидцем аварии стал его приятель Алексей Блинов, который ехал с ним парно, чуть поодаль, и был связан с товарищем по гарнитуре в шлеме.

Про водителя Мерседеса известно, что это 20-летний студент МГИМО Аркадий Смелов. Впрочем, обстоятельства аварии до сих пор уточняются. Рядом с ним сидела девушка, и есть сведения, что в момент аварии автомобилем управляла она — именно так она сама заявила, позже явившись в суд, а сначала вообще скрылась с места аварии.

Юлия Дубовцева

Так или иначе, пока суд рассмотрел дело в отношении молодого человека. В момент задержания он вел себя вызывающе, если не сказать по-хамски. Из машины он вышел голым по пояс и находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Кое-что известно и про его спутницу — это Юлия Дубовцева, дочь крупного бизнесмена. Якобы девушка забрала молодого человека с вечеринки, чтобы отвезти его домой. В машине он вел себя неадекватно, пытался выхватить руль, в какой-то момент она не справилась с управлением, что и привело к аварии. После всего случившегося молодой человек пересел за руль и проехал еще несколько метров, пока его не задержала полиция. Впрочем, это всего лишь одна из версий, пока не подтвержденная.

Суд удовлетворил ходатайство следователя избрать в отношении Смелова меру пресечения в виде содержания под стражей.

«Следствием собраны достаточные доказательства вины Смелова, во время ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения, а после него пересел за руль автомобиля, попытался продолжить движение и врезался в автобусную остановку», — рассказал суду следователь.

Сам Смелов отказался комментировать обстоятельства дела. Пока суд предъявил ему обвинение по ч. 2 ст. 268 («Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по этой статье — четыре года колонии. Однако обстоятельства дела все еще неясны.

Недавно мы писали о виновнике другой «пьяной» аварии, жертвами которой стали сразу четыре человека. Дмитрий Нестеренко был осужден на 7 лет и 6 месяцев, однако пытался с помощью подложных документов раньше времени выйти на свободу.



Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС, скриншоты с YouTube