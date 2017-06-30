30 июня еще 6 улиц Москвы стали односторонними

Уже несколько лет столичные власти в целях оптимизации трафика переводят некоторые улицы на одностороннее движение. С сегодняшнего дня таких улиц стало больше, водителей просят быть внимательными.

Как сообщает официальный сайт Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, одностороннее движение с сегодняшнего дня действует на следующих улицах:

— Елоховский проезд целиком, от Новорязанской улицы до улицы Нижняя Красносельская. Изменение схемы движения позволило организовать на данном участке 50 дополнительных парковочных мест.

— Малый Строченовский переулок на участке от Дубининской улицы до улицы Большая Пионерская, организовано 26 дополнительных парковочных мест.

— Ладожская улица на участке от Третьего транспортного кольца до дома № 10 по улице Малая Почтовая. Одностороннее движение здесь понадобилось, чтобы исключить затруднения при встречном разъезде автотранспорта и транзитного движения в часы пик.

— Дегунинский проезд в районе домов № 12к3 и № 12Бс по ул. Дубнинская в направлении против часовой стрелки (см. схему ниже). Здесь одностороннее движение также введено для исключения затруднений при встречном разъезде автотранспорта и снижения количества конфликтных точек.

— Дубнинский проезд на участке от Вербилковского проезда до Дмитровского шоссе (см. схему ниже). Одностороннее движение позволило увеличить пропускную способность участка и оптимизировать движение грузовых автомобилей с учетом геометрических параметров проезжей части. Вдобавок организовано 168 парковочных мест для легковых автомобилей и 33 для грузовых.

— Вербилковский проезд на участке от Дмитровского шоссе до Дубнинского проезда (см. схему ниже). Цели ввода здесь одностороннего движения те же, что на Дубнинском проезде, вдобавок организовано 122 места для стоянки легковых автомобилей и 23 для грузовых.

Отдельным пунктом идет 1-й Нижнелихоборский проезд: здесь частично восстановлено двустороннее движение, чтобы увеличить пропускную способность на пересечении Дмитровского шоссе и 3-го Нижнелихоборского проезда. Дополнительно организовано 8 парковочных мест.

На этой неделе власти Москвы сообщили о грядущих в июле перекрытиях Тверской и еще трех центральных улиц города в связи с реализацией программы благоустройства «Моя улица».

Иллюстрации: dt.mos.ru