Первая Гонка звезд, проведенная в 1978 году на Центральном московском ипподроме… не называлась Гонкой звезд. Этот ныне незыблемый вариант названия появился позже. А тогда вывеска была попроще: гонка на призы журнала «За рулем». Главным призом была авторская фарфоровая ваза, изготовленная мастерами ленинградского завода им. Ломоносова. Однако качественный состав участников при этом превосходил все чемпионаты СССР, вместе взятые, ибо собрались лучшие отовсюду. В решающем шестнадцатом заезде, где определилась судьба победы и всех призовых мест, стартовали Николай Больших, Владимир Гольцов, Анатолий Козырчиков, Иван Астафьев и Александр Замыслов. Корифеи и легенды советского автоспорта: 14 золотых медалей чемпионатов страны на пятерых!
Первая Гонка звезд, проведенная в 1978 году на Центральном московском ипподроме… не называлась Гонкой звезд. Этот ныне незыблемый вариант названия появился позже. А тогда вывеска была попроще: гонка на призы журнала «За рулем». Главным призом была авторская фарфоровая ваза, изготовленная мастерами ленинградского завода им. Ломоносова. Однако качественный состав участников при этом превосходил все чемпионаты СССР, вместе взятые, ибо собрались лучшие отовсюду. В решающем шестнадцатом заезде, где определилась судьба победы и всех призовых мест, стартовали Николай Больших, Владимир Гольцов, Анатолий Козырчиков, Иван Астафьев и Александр Замыслов. Корифеи и легенды советского автоспорта: 14 золотых медалей чемпионатов страны на пятерых!