Porsche 911 отправляется защищать закон (австрийский) Местные стражи правопорядка получили спорткар для патрулирования и преследования нарушителей. За непропуск скорой — лишение прав или тюрьма? Результаты опроса ЗР Участившиеся случаи непропуска карет скорой помощи заставили депутатов задуматься над ужесточением наказания для безответственных водителей. Пока неясно, во что выльется планируемый законопроект, хотя он уже и прошел первое чтение, и как он будет работать. А мы спросили вас, одобряете ли вы инициативу в целом? Гонка звезд — все чемпионы на одном треке 15 июля пройдет очередная ежегодная гонка журнала «За рулем». В ожидании этого события вспоминаем любопытные и памятные детали из ее прошлого.