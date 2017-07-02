Лада и Ситроен покинули Чемпионат мира WTCC Из «турингового» чемпионата мира WTCC одновременно ушли две команды заводов‑участников — Citroen и Lada, а вместе с ними действующий чемпион Хосе Мария Лопес и еще несколько ярких пилотов. Кто же остался и сможет ли WTCC восстановить былую мощь? Но главный вопрос в другом: не слишком ли велика роль заводских команд в мировом автоспорте? Рено, Порше, Пежо — иномарки, которые могли стать советскими Не секрет, что советский автопром всю свою историю в той или иной мере копировал импортные образцы. Иногда впрямую (скажем, ГАЗ-А и Москвич-400), порой — только некоторые узлы и агрегаты, элементы дизайна. Самый яркий пример — ВАЗ-2101, не копия, но глубоко модернизированный Fiat 124. Конкурс знатоков — какая деталь у Волги лишняя? За ответ на задачу № 111 «Калина или „семерка“: кто тормознутее?» (ЗР, № 4, 2017) Александр Малков, житель Курганской области, получает от компании Autorolla комбоустройство «3 в 1» ParkCity CMB 800. А теперь — новое задание. Ответы принимаются до 1 августа 2017 года.