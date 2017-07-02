Журнальные отчеты гласят, что вторая гонка официально именовалась «Гонка всех звезд», а основной ее сюжетной линией был спор трех советских автозаводов за переходящий главный приз — фарфоровую вазу авторской работы. Усилиями Владимира Гольцова и Александра Грайфа ваза досталась Ижевскому автозаводу. Говорят, ижевчане тогда форсировали свои Москвичи до 105–110 сил, тогда как москвичи и тольяттинцы из объема 1.6 умели выжимать 130 л.с. Дескать, недостающую мощность ижевчане компенсировали мастерством езды по льду. Возможно, байка, но кто его знает. В личном зачете призерам вручали памятные медали и ценные подарки: комплекты спортивных шин НИИ шинной промышленности и «известной финской фирмы „Нокия“, официального поставщика Олимпиады-80». «Ниишповские» спортивные шины были тогда жутким дефицитом в среде гонщиков.
Журнальные отчеты гласят, что вторая гонка официально именовалась «Гонка всех звезд», а основной ее сюжетной линией был спор трех советских автозаводов за переходящий главный приз — фарфоровую вазу авторской работы. Усилиями Владимира Гольцова и Александра Грайфа ваза досталась Ижевскому автозаводу. Говорят, ижевчане тогда форсировали свои Москвичи до 105–110 сил, тогда как москвичи и тольяттинцы из объема 1.6 умели выжимать 130 л.с. Дескать, недостающую мощность ижевчане компенсировали мастерством езды по льду. Возможно, байка, но кто его знает. В личном зачете призерам вручали памятные медали и ценные подарки: комплекты спортивных шин НИИ шинной промышленности и «известной финской фирмы „Нокия“, официального поставщика Олимпиады-80». «Ниишповские» спортивные шины были тогда жутким дефицитом в среде гонщиков.