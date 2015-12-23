1981 год: концепция Гонки звезд как сражения трех ведущих заводов близка к краху. Сейчас — последняя победа 412-х Ижей. Далее до пришествия иномарок будут выигрывать исключительно модели ВАЗ. Обозначились некоторые проблемы и с формированием состава участников. Для трековых гонок по схеме «16 заездов — 16 машин» требуется несколько запасных — они выходят на заезд, когда кто-то из основных по каким-то причинам стартовать не может. Как из приглашенных редакцией звезд отобрать основных и запасных так, чтобы никого не обидеть? Любопытно, что стартовые номера (а вместе с ними и порядок выхода на ледовую дорожку) тогда определяли жребием. К варианту «право выбора по результатам квалификаций» пришли намного позже. Это слабое место таблицы 16х16 — одни пилоты уже заканчивают свои заезды, а другие еще только начинают. С точки зрения зрителей — так даже интереснее! Но пилоты иногда были недовольны выпавшим жребием.