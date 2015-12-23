Из «турингового» чемпионата мира WTCC одновременно ушли две команды заводов‑участников — Citroen и Lada, а вместе с ними действующий чемпион Хосе Мария Лопес и еще несколько ярких пилотов. Кто же остался и сможет ли WTCC восстановить былую мощь? Но главный вопрос в другом: не слишком ли велика роль заводских команд в мировом автоспорте?
Не секрет, что советский автопром всю свою историю в той или иной мере копировал импортные образцы. Иногда впрямую (скажем, ГАЗ-А и Москвич-400), порой — только некоторые узлы и агрегаты, элементы дизайна. Самый яркий пример — ВАЗ-2101, не копия, но глубоко модернизированный Fiat 124.
За ответ на задачу № 111 «Калина или „семерка“: кто тормознутее?» (ЗР, № 4, 2017) Александр Малков, житель Курганской области, получает от компании Autorolla комбоустройство «3 в 1» ParkCity CMB 800. А теперь — новое задание. Ответы принимаются до 1 августа 2017 года.
1981 год: концепция Гонки звезд как сражения трех ведущих заводов близка к краху. Сейчас — последняя победа 412-х Ижей. Далее до пришествия иномарок будут выигрывать исключительно модели ВАЗ. Обозначились некоторые проблемы и с формированием состава участников. Для трековых гонок по схеме «16 заездов — 16 машин» требуется несколько запасных — они выходят на заезд, когда кто-то из основных по каким-то причинам стартовать не может. Как из приглашенных редакцией звезд отобрать основных и запасных так, чтобы никого не обидеть?
Любопытно, что стартовые номера (а вместе с ними и порядок выхода на ледовую дорожку) тогда определяли жребием. К варианту «право выбора по результатам квалификаций» пришли намного позже. Это слабое место таблицы 16х16 — одни пилоты уже заканчивают свои заезды, а другие еще только начинают. С точки зрения зрителей — так даже интереснее! Но пилоты иногда были недовольны выпавшим жребием.
1981 год: концепция Гонки звезд как сражения трех ведущих заводов близка к краху. Сейчас — последняя победа 412-х Ижей. Далее до пришествия иномарок будут выигрывать исключительно модели ВАЗ. Обозначились некоторые проблемы и с формированием состава участников. Для трековых гонок по схеме «16 заездов — 16 машин» требуется несколько запасных — они выходят на заезд, когда кто-то из основных по каким-то причинам стартовать не может. Как из приглашенных редакцией звезд отобрать основных и запасных так, чтобы никого не обидеть?
Любопытно, что стартовые номера (а вместе с ними и порядок выхода на ледовую дорожку) тогда определяли жребием. К варианту «право выбора по результатам квалификаций» пришли намного позже. Это слабое место таблицы 16х16 — одни пилоты уже заканчивают свои заезды, а другие еще только начинают. С точки зрения зрителей — так даже интереснее! Но пилоты иногда были недовольны выпавшим жребием.
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