Вот те раз — в столице великой державы внезапно не нашлось места для обустройства ледовой трассы! И это при всяческом покровительстве ДОСААФ и статусе главного автомобильного издания страны! Гонка звезд уехала аж во Владимирскую область. На озере в центре Гусь-Хрустального соорудили 1200-метровый овал. Утрамбовали 30-сантиметровую снежную подложку, сверху залили льдом. Возвели три снежных вала — один внутри, два снаружи. Впервые победитель — Николай Больших (завод ЗИЛ, автомобиль ВАЗ-21011) — набрал максимальное количество очков, выиграв все шесть заездов. И впервые в фотохронике фигурирует «Хрустальная шина», изготовленная мастерами Гусь-Хрустального. Впоследствии и до недавнего времени она оставалась главным переходящим призом Гонки звезд. В отчетах упомянуто, что моторы научились форсировать до 160 л.с.
Вся информация о Гонке звезд — в нашем спецпроекте (по ссылке).