«Срочно помогите — какие там новые правила по ДТП?» Начинающие водители звонят на горячую линию В России вот уже два года действует федеральная горячая линия помощи начинающим водителям. Аналитики представили итоги работы с момента ее запуска и рассказали, кто чаще всего звонит и какие вопросы задают автомобилисты. Не обходится и без курьезов, один из забавных вопросов мы даже вынесли в заголовок новости. 10 июля на 5 улицах Москвы изменится схема движения Власти столицы продолжают оптимизировать городской трафик и сообщили об очередных грядущих изменениях: четыре улицы будут переведены на одностороннее движение, на одной вернут двухстороннюю схему. Раритетный Ferrari FF утонул во время ливня Сильные дожди омрачают лето не только в Москве: настоящий потоп случился в американском городе Кливленд, штат Огайо. Готовы к нему оказались не все автолюбители…