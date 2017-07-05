Гонка звезд: основные и запасные

В 1986-м Гонку звезд впервые принял Республиканский ипподром в подмосковном городе Раменское. И затем надолго стал её основной ареной. Эта гонка запомнилась тем, что для выявления победителя и призеров понадобились дополнительные заезды с участием пяти пилотов. Спор за первое место завершился в пользу Виктора Козанкова, а противостоял ему Валентин Кузнецов, начавший соревнования в качестве запасного участника. Оба выступали на ВАЗ-21011, но рекорд скорости в гонке установил Москвич-2140 под управлением Владислава Штыкова, пройдя 1600-метровый круг со средней скоростью 109,9 км/ч.