Porsche 911 отправляется защищать закон (австрийский)

Местные стражи правопорядка получили спорткар для патрулирования и преследования нарушителей.

В мире есть множество спортивных автомобилей в цветографической схеме и с проблесковыми маячками, но далеко не все они являются фактическими полицейскими машинами, выполняющими прямые задачи. Так, флотилия Дубая, впечатляющая своей ценой и мощностью, как и спорткары, подготовленные в рамках назидательной акции «Tune it! Safe!», играет скорее демонстрационно-развлекательную роль. Мол, смотрите, делайте выводы и не нарушайте. Но есть и реально действующие перехватчики. Так, в Штатах существует давняя традиция полицейских спецверсий, недавно на острове Мэн появился «полицай» BAC Mono, а в распоряжении итальянских карабинеров есть суперседан Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Дорожная полиция некоторых европейских государств в частном порядке отдает предпочтение Porsche 911, и в их числе Австрия. Копы этой страны уже использовали 911-й и вновь заполучили вожделенный спорткар.Хельмут Эггерт, глава австрийского подразделения Porsche, передал купе местному министерству внутренних дел. Это базовая 911 Carrera с 3,0-литровой наддувной «шестеркой», развивающей 370 л.с., и способная набирать сотню за 4,2–4,6 с в зависимости от типа коробки передач. Автомобиль будет служить закону до октября.

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О том, какие спорткары служат в рядах полиции других стран, можно узнать из нашего обзора .

Фото: Porsche