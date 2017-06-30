Винус Уильямс попала в ДТП со смертельным исходом

С автомобилем американской теннисистки Винус Уильямс столкнулась машина, которой управлял 78-летний Джером Барсон. Позже он скончался в больнице. Сначала в дорожно-транспортном происшествии обвиняли теннисистку, но теперь полиция пришла к иному мнению.

Адвокат спортсменки рассказал, что она выехала на перекресток на зеленый сигнал светофора, после чего в ее автомобиль врезалась машина пожилого джентльмена. Мужчина попал в больницу и вскоре скончался. Сидевшая рядом с ним супруга выжила. Это несчастный случай и ничего более, отмечает адвокат, а спортсменка выражает соболезнование семье погибшего.

После ДТП Уильямс была обследована:в ее крови не было найдено следов алкоголя или наркотических веществ. Также нет доказательств того, что от дороги ее отвлек какой-то электронный гаджет (телефон или планшет).

Справка

Американка Винус Уильямс является 11-й ракеткой мира, семь раз она становилась победительницей турниров серии Большого шлема, трижды выигрывала золото Олимпийских игр в парном разряде (2000, 2008, 2012) и один раз — в одиночном разряде (2000).

Фото: с видео ТАСС