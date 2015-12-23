Chevrolet Tahoe спас домохозяйку от медведя

Город Колорадо-Спрингс известен не только проходящими поблизости ежегодными гонками на гору Пайкс Пик, но и медведями. Косолапого здесь можно встретить даже в собственном доме...

Как сообщает издание Colorado Springs Gazette, местная жительница Даниэла Бэксторм вернулась домой после того, как забрала детей из зоопарка Cheyenne Mountain Zoo, но общение с животными на этом не закончилось. Не успела она закатить свой Chevrolet Tahoe в гараж, как обнаружила слева по борту огромного медведя. Даниэла сначала очень испугалась и закричала, однако все же сообразила снять животное на видео. Медведь обнюхал помещение в поисках съестного, затем сместился ближе к выходу. Автовладелица воспользовалась этим и стала медленно сдавать назад, оттесняя мишку на улицу и наблюдая его в камеру заднего вида. Как только он оказался снаружи, Даниэла быстренько вкатилась назад и закрыла дверь гаража с помощью пульта дистанционного управления.

Хеппи-энд? Увы, только не для животного. Как сообщает газета со ссылкой на представителя местной полиции, этот медведь — из числа тех, кому подписан смертный приговор: он настолько привык к людям, что не реагирует ни на какие отпугивающие приспособления, постоянно приходит в дома и представляет для людей серьезную опасность. Данный экземпляр к тому же очень упитанный, весит порядка 180 кг.

Офицер признался, что ненавидит убивать животных, но часто жители сами виноваты в том, что приходится идти на такие меры: в отличие от сознательной Даниэлы, многие не сообщают оперативно о визитах медведей, те привыкают рыться в помойках возле домов в поисках объедков и потом уже не могут вернуться к нормальному питанию в дикой природе. Если человеческая пища еще не вошла у медведя в привычку, то его при поимке усыпляют и перемещают подальше в леса, а таким, как герой этого ролика, приходится делать смертельную инъекцию.

Рекламный ролик компании Volkswagen , в котором люди прячутся в машине от инопланетного монстра, получил недавно приз на фестивале «Каннские львы».

Фото, видео: Colorado Springs Gazette