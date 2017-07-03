Госдума хочет регулировать работу Uber, Gett и Яндекс.Такси

Таксомоторные услуги пользуются широким спросом у населения, а агрегаторы внедрились на рынок стихийно, без вмешательства государства, поэтому сейчас их деятельность требует урегулирования. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в ФЗ „Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта“», предложенному первым зампредом комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеславом Лысаковым.

Депутат внес в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании работы агрегаторов такси. В документе впервые введено понятие «агрегатор услуг перевозок пассажиров и багажа по заказам и легковыми такси» и прописаны права и обязанности агрегаторов.

По статистике, приведенной депутатом, объем перевозок легковыми такси составляет 10% от численности населения региона. Существенное влияние на рынок перевозок оказали агрегаторы — информационные службы заказа автомобилей, использующие IT-платформы. Но поскольку этот рынок развивался в России стихийно, «существуют значительные риски предоставления агрегаторами недостоверной информации о качестве и безопасности транспортных услуг, влекущие за собой нарушение законных прав и интересов граждан и создающие угрозу безопасности для жизни и здоровья». Некоторые агрегаторы используют технические средства связи, расположенные за пределами России, что делает невозможным пресечение их деятельности в случаях, если результатом такой деятельности является причинение вреда жизни и здоровью граждан.

Компании-агрегаторы такси предлагается обязать к публичному раскрытию своей деятельности. Законопроект запрещает агрегаторам пользоваться услугами перевозчиков, не имеющих соответствующих лицензий на оказание таких услуг, что сейчас зачастую происходит. Хранить базы данных и размещать технические средства обработки информации агрегаторов обяжут только на территории России. Если это иностранная компания-агрегатор, то ей предпишут осуществлять свою деятельность в России через филиал, зарегистрированный по нормам законодательства России. Таким образом и налоги, полученные от деятельности компании, будут поступать в бюджет Российской Федерации, что в нынешних условиях немаловажно.

В случае, если заказчик такси получает неверную информацию о перевозчике, условиях договора или порядке его исполнения, за убытки, причиненные заказчику, будет отвечать агрегатор.

Депутат подчеркивает, что все это позволит защитить законные права и интересы потребителей транспортных услуг и даст толчок к развитию здоровой конкуренции между отечественными и иностранными компаниями.

Следующим летом цветовой вакханалии в столичном такси будет положен конец — таксомоторы обяжут «ходить по форме», то есть все они будут исключительно желтого цвета.

Антимонопольная служба ранее возбудила дело против ООО «ГетТакси Рус» по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. По мнению ведомства, агрегатор умышленно вводил в заблуждение пользователей по поводу тарифов компании.



Фото: Андрей Махонин/ТАСС