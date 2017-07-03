Более половины россиян доверяют сотрудникам ГИБДД

В честь годовщины Госавтоинспекции, которая отмечается 3 июля, ВЦИОМ узнал у россиян об их отношении к деятельности ведомства. Итоги опроса свидетельствуют об улучшении имиджа ГИБДД.

Опрос проводился 24–25 июня методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1200 человек. Как сообщает пресс-служба ВЦИОМ, 52% опрошенных в той или иной степени доверяют сотрудникам ГИБДД, при этом среди людей старшего возраста (от 60 лет) процент доверия наиболее высокий. 41% опрошенных дорожным полицейским не доверяют, остальные затруднились с ответом.

В целом положительно оценивают работу ГИБДД 57% опрошенных, 34% считают, что ведомство не справляется со своими обязанностями. Любопытно, что 60% респондентов сообщили, что последний раз общались с сотрудниками ГИБДД примерно два года назад, а остальные либо вовсе не общались с ними, либо не смогли вспомнить, когда именно это происходило.

Уровень коррумпированности Госавтоинспекции, согласно данным опросов, за последние два года существенно снизился: в конце 2015 года он составлял 32%, теперь — 23%. Таким образом, ГИБДД перестала быть самой коррумпированной государственной структурой, пропустив вперед по этому неприглядному показателю медицину — уровень коррупции там составляет 27%, на третьем месте — сфера ЖКЖ: 22%.

Гендиректор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов так прокомментировал результаты социологического исследования:

«Имидж ГИБДД улучшается. Инспекторы, в основном, ушли „из-под кустов“ и становятся нейтральной стороной в отношениях закона и автомобилиста. Целенаправленная работа МВД дает результаты. Но есть куда расти. Молодые граждане более требовательны и рассчитывают на большую адекватность службы».

Со своей стороны заметим, что ВЦИОМ не указывает, сколько опрошенных являются автовладельцами или хотя бы имеют водительские права. Наверняка если бы опрашивали прицельно водителей, то данные опроса были бы для ГИБДД не столь радостными.

В июне у Госавтоинспекции появился новый начальник — генерал-майор полиции Михаил Черников.

В середине мая работу компьютерных систем ГИБДД частично парализовал вирус-вымогатель WannaCry.

Фото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС