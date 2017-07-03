Мотоциклист «въехал» в 600-й Mercedes-Benz на 18,77 млн рублей

Для водителя мотоцикла все могло завершиться и летальным исходом, но он вовремя увернулся от нарушившего ПДД «шестисотого». Эксперты страховой компании посчитали, что ущерб незначительный, однако они очень ошиблись.

Александр, управлявший мотоциклом Yamaha YZF-R6, ехал по Давыдковской улице и наслаждался прекрасным летним утром, когда ему навстречу через сплошную линию разметки устремился бронированный Mercedes-Benz S600. Реакция у байкера оказалась хорошая: он успел увернуться, но задел колесную арку автомобиля.

Казалось бы, хэппи-энд, но выяснилось, что не для страховой компании. Сначала эксперты прикинули, что ремонт Мерседеса обойдется не дороже 1,5 млн рублей — событие было признано компанией страховым случаем, а застрахован автомобиль был по каско «АльфаСтрахование» на 19,5 млн рублей.

Но седан был не простой, а бронированный, и когда компания Mercedes-Benz отправила машину на экспертизу в Штутгарт, выяснилось, что поврежден элемент бронекапсулы в пороге кузова. Специалисты завода-изготовителя признали кузов автомобиля со спецзащитой не подлежащим восстановлению, так как ремонт бронекапсулы обошелся бы в кругленькую сумму, но даже в этом случае невозможно было бы гарантировать соответствие автомобиля сертификатам класса баллистической защиты. Поэтому сумма выплаты владельцу Mercedes-Benz S600 вылилась в 18,77 млн руб.

А что же с мотоциклом?

Как отмечает редактор «За рулем» Сергей Смирнов, если у водителя мотоцикла есть каско, то ремонт ему оплатит страховая, если у него только ОСАГО, то по прямому возмещению убытков ущерб оплачивает опять же его страховщик, который в дальнейшем получает деньги с той страховой компании, которая застраховала ответственность водителя Мерседеса. Что касается самого Мерседеса, то поскольку у него есть каско, независимо от того, нарушал его водитель правила дорожного движения или нет, владельцу положено возмещение. Страховая компания должна выплатить ему сумму, не превышающую страховую, то есть не более 19,5 млн.

Есть ряд случаев по добровольному страхованию, когда страховщики отказывают в страховых выплатах. Как правило, это происходит тогда, когда человек находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения или если заявленные обстоятельства аварии не соответствовали действительности.

В Саратове страховой компании удалось отсудить у местных властей деньги, которые пришлось заплатить за ремонт дорогостоящего автомобиля. Причиной аварии стала огромная яма, из-за которой пострадали бампер и колесо автомобиля. Сумма ущерба составила 66 тыс. рублей. Суд обязал городские власти его возместить, а также привести в надлежащее состояние дорожное покрытие на аварийном участке.

Не всегда мотоциклистам удается так легко выйти из аварии. В прошлом месяце в Москве произошло ДТП, когда девушка на Мерседесе, перестраиваясь, насмерть сбила 23-летнего байкера. В обстоятельствах аварии пришлось разбираться, так как после ДТП за руль пересел спутник девушки, который к тому же был нетрезв.



Фото: «АльфаСтрахование»