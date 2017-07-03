1400 водителей попали в черные списки операторов каршеринга

В стоп-листы московских операторов каршеринга попадают, как правило, нетрезвые водители, вандалы и злостные нарушители ПДД. В редких случаях доступ пользователя к прокатным автомобилям может быть восстановлен.

Вопреки мнению скептиков, каршеринг неплохо прижился в Москве: «машины на час» теперь довольно часто можно встретить не только в центре города, но и в окраинных спальных районах. По мере роста популярности кратковременной аренды автомобилей накапливается и статистика: операторы каршеринга присваивают пользователям внутренний рейтинг с учетом аккуратности вождения и законопослушности. Если рейтинг становится отрицательным, то пользователь «снимается с пробега» и больше не может взять напрокат машину.

За тяжелые проступки, такие как вождение в нетрезвом виде, вандализм или попытка угона, пользователь попадает в черный список сразу и навсегда. Если репутация пользователя подпорчена несколькими штрафами за превышение скорости или парковку в неположенном месте, то оператор все же может в индивидуальном порядке его разблокировать и перезаключить договор аренды, но такие случаи достаточно редки.

Как сообщает пресс-служба мэрии Москвы, всего в черных списках пяти столичных операторов каршеринга сейчас находится более 1400 человек: 780 у компании Anytime, 260 у сервиса BelkaCar, 200 у «Делимобиля», 150 у оператора You Drive, 50 у компании Car5.

В июне каршеринговые компании «Делимобиль», YouDrive и Car5 стали оснащать свои машины алкозамками.

Фото: Сергей Куликов/Интерпресс/ТАСС