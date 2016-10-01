На прошлой неделе с конвейера завода Skoda в Млада-Болеславе сошла 6-миллионная Octavia. Это самая массовая модель чешской фирмы за всю ее историю.

Skoda Octavia

Октавии первого поколения, выпускавшиеся в период с 1959 по 1971 год (всего произведено 365 400 экземпляров), в России почти неизвестны — во времена СССР иномарки, даже из соцлагеря, в нашу страну попадали редко. Зато одноименная модель, дебютировавшая в 1996 году, стала у нас настоящим хитом, много таких машин бегает по российским дорогам и сегодня.

Skoda Octavia I

Octavia 90-х формально считается моделью первого поколения, поскольку относится уже к новейшей истории чешской фирмы, которая берет свой отсчет с 16 апреля 1991 года — даты официального вступления Шкоды в VW Group. В сущности, Octavia I стала первой моделью, разработанной полностью под контролем немцев на платформе VW Golf IV (до того германские коллеги успели также поучаствовать в превращении модели Favorit в Felicia, но это де-факто был лишь глубокий рестайлинг). В производстве Octavia I продержалась до 2010 года, всего на разных заводах было выпущено 1 442 100 экземпляров.

Skoda Octavia II

Octavia II стала заметно крупнее и значительно успешнее: с 2004 по 2010 год выпущено 2 604 100 экземпляров.

Skoda Octavia III

Нынешняя Octavia III выпускается с 2012-го, на данный момент выпущено 1 558 400 экземпляров. Осенью прошлого года Octavia III пережила рестайлинг, в результате которого получила очень своеобразное оформление передка. В марте этого года производство обновленных машин для российского рынка стартовало в Нижнем Новгороде.

На данный момент Skoda Octavia самая популярная модель С-класса на российском рынке: в прошлом году продано 21 759 экземпляров, в этом (с января по май) — 8783 штуки. Но больше всего Октавий продается, конечно же, в Европе: по итогам 2016 года модель заняла 9-е место в списке самых популярных новых автомобилей с результатом 230 255 реализованных экземпляров.

С тест-драйвом обновленной Октавии можно ознакомиться здесь.

В марте на Женевском автосалоне дебютировала самая мощная версия Октавии — RS 245.

Фото: Skoda