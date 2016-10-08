Красноярец отсудил у дилера миллион за бракованный автомобиль

Впрочем, это тот редкий случай, когда владельцу досталась тотально невезучая машина: за короткий срок в ней обнаружилось более 20 неисправностей.

Суд защитил права потребителя, которому не повезло с купленным автомобилем. Красноярец в декабре 2013 года приобрел автомобиль Opel Astra у местного дилера «Атлантик-Моторс» за 750 000 рублей. На автомобиль действовала трехлетняя гарантия. Однако спустя два дня транспортное средство стало буквально сыпаться. Сначала обнаружились проблемы с электрикой, потом испортился передний динамик, следом за ним — задний. К лету 2014 года ему поменяли все четыре (!) суппорта. Начала скрежетать заслонка отопления, даже при выключенной «печке». В 2015 году, говорится в материалах суда, на кузове автомобиля стала вздуваться краска, автомобиль пришлось перекрашивать, испортился водяной насос, была выявлена неисправность в автоматической коробке передач и вышел из строя задний стоп-сигнал. И все это за короткий срок на одном автомобиле!

Автовладелец насчитал порядка 20 неисправностей, часть из которых устранили на сервисе по гарантии, а какие-то так и не были выявлены и продолжали проявляться при эксплуатации, раздражая владельца. Например, дребезжание центрального плафона освещения, скрежет заслонки и стук в подвеске.

Наконец, он не выдержал и подал претензию продавцу с требованием расторгнуть договор купли-продажи. Дилер требование проигнорировал. В результате дело дошло до суда, который, рассматривая иск, руководствовался постановлением Пленума Верховного суда РФ № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей». Районный суд Красноярска изучил представленные экспертом доказательства о наличии недостатков в проданном товаре, посчитав ряд неисправностей существенными, не позволяющими эксплуатировать автомобиль.

В декабре 2016 года суд постановил расторгнуть договор купли-продажи, обязал автовладельца вернуть автомобиль дилеру и взыскать с дилера стоимость автомобиля (750 000 рублей) и 1 тыс. рублей компенсации морального вреда. Компания «Атлантик Моторс» была оштрафована на 50 тыс. рублей за то, что не пошла навстречу потребителю и не уладила конфликт в добровольном порядке.

Однако мужчина остался неудовлетворен этим решением и обратился в апелляционную инстанцию, справедливо указав, что на дату принятия решения суда аналогичный автомобиль подорожал на 322 900 рублей.

В итоге Красноярский краевой суд обязал продавца автомобиля выплатить покупателю его стоимость — 750 тыс. рублей, 322,9 тыс. рублей разницы в цене товара, одну тысячу рублей компенсации морального вреда. Также суд изменил решение в части взыскания неустойки и штрафа — дилеру присудили выплатить 100 тыс. рублей неустойки и 100 тыс. рублей штрафа.

Недавно Верховный суд разрешил автовладелице не отвечать за проступок, допущенный ее супругом и зафиксированный видеокамерой. Та смогла доказать, что в момент нарушения не она была за рулем.

Также Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и вернул права водителю, лишенному их за нетрезвое вождение. Все дело в том, что медосвидетельствование было проведено с грубыми нарушениями.



Фото: Opel