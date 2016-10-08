Красноярец отсудил у дилера миллион за бракованный автомобиль

Впрочем, это тот редкий случай, когда владельцу досталась тотально невезучая машина: за короткий срок в ней обнаружилось более 20 неисправностей.

Opel Astra
Opel Astra

Opel > Astra

Суд защитил права потребителя, которому не повезло с купленным автомобилем. Красноярец в декабре 2013 года приобрел автомобиль Opel Astra у местного дилера «Атлантик-Моторс» за 750 000 рублей. На автомобиль действовала трехлетняя гарантия. Однако спустя два дня транспортное средство стало буквально сыпаться. Сначала обнаружились проблемы с электрикой, потом испортился передний динамик, следом за ним — задний. К лету 2014 года ему поменяли все четыре (!) суппорта. Начала скрежетать заслонка отопления, даже при выключенной «печке». В 2015 году, говорится в материалах суда, на кузове автомобиля стала вздуваться краска, автомобиль пришлось перекрашивать, испортился водяной насос, была выявлена неисправность в автоматической коробке передач и вышел из строя задний стоп-сигнал. И все это за короткий срок на одном автомобиле!

Автовладелец насчитал порядка 20 неисправностей, часть из которых устранили на сервисе по гарантии, а какие-то так и не были выявлены и продолжали проявляться при эксплуатации, раздражая владельца. Например, дребезжание центрального плафона освещения, скрежет заслонки и стук в подвеске.

Наконец, он не выдержал и подал претензию продавцу с требованием расторгнуть договор купли-продажи. Дилер требование проигнорировал. В результате дело дошло до суда, который, рассматривая иск, руководствовался постановлением Пленума Верховного суда РФ № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей». Районный суд Красноярска изучил представленные экспертом доказательства о наличии недостатков в проданном товаре, посчитав ряд неисправностей существенными, не позволяющими эксплуатировать автомобиль.

В декабре 2016 года суд постановил расторгнуть договор купли-продажи, обязал автовладельца вернуть автомобиль дилеру и взыскать с дилера стоимость автомобиля (750 000 рублей) и 1 тыс. рублей компенсации морального вреда. Компания «Атлантик Моторс» была оштрафована на 50 тыс. рублей за то, что не пошла навстречу потребителю и не уладила конфликт в добровольном порядке.

Однако мужчина остался неудовлетворен этим решением и обратился в апелляционную инстанцию, справедливо указав, что на дату принятия решения суда аналогичный автомобиль подорожал на 322 900 рублей.

В итоге Красноярский краевой суд обязал продавца автомобиля выплатить покупателю его стоимость — 750 тыс. рублей, 322,9 тыс. рублей разницы в цене товара, одну тысячу рублей компенсации морального вреда. Также суд изменил решение в части взыскания неустойки и штрафа — дилеру присудили выплатить 100 тыс. рублей неустойки и 100 тыс. рублей штрафа.

Фото: Opel

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Отзывы о Opel Astra (1)

Opel 2010 / срок владения 1 — 3 года

Недостатки:

не работает мультимедийный навигационный центр не включаестя и все тут

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Комментарии (11)

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Илью зацепило...)))

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Зайцев Виктор

ВАЗофилу померещилось...)))

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Каждая машина когда-то станет Опелем))

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Есть одна поговорка

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Каплан куда-то пропал....)))

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Зайцев Виктор

Товарищи ВАЗофилы, это вы мне приписываете безграничную любовь к Опелю и вообще к GMу.
А мне как-то параллельно и то, и другое.
Я просто пять лет назад купил себе Круз.
И просто на нем езжу.
И к GMу дышу ровно.
А три года назад купил себе Шкоду.
И тоже на ней езжу.
Но ВАГ в целом не очень люблю. (Лмцемитриус не даст соврать)))

А вы, ВАЗофилы, почему-то не спешите покупать себе ВАЗики, хоть очень их и защищаете:)

Официально заявляю:
Нехороший GM сделал некачественный Опель! Один! Кошмар;)
Всем Опелеводам срочно посыпать голову дилера пеплом и отсудить бабла.
Ну или ездить как ездили, если все ок:)

Еще раз:
Только ограниченные люди отождествляют себя со своей машиной. Еще более ограниченные люди отождествляют себя с машиной, которой у них нет — как ВАЗофилы, например:)

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-1

Опель выпустил одну такую машину, а у ваза они только такие и получаются.

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+1
Wiking

Это эффект Фишера.
Был такой шахматист. Он проигрывал очень редко, потому все его проигрыши очень хорошо запомнились.

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0

Кто там говорил, что ваз — [у нас не ругаются], рассыпается на ходу? Опель опередил.

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+2
Азаров Владимир

Если бы это была не Астра, я подумал бы, что это Баронину так не повезло:)
Кстати, слышал, что Опели и вообще вся поодукция GM так себе переносит условия Красноярска.

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0
Азаров Владимир

Старый немецкий поговорка,
— //любой авто со временем превращается в Опель//
поговорка времен, когда Опель ещё был немецким..,
ну а сегодняшний результат —это уже заслуга америкосского
тазопрома..)))
Сейчас набегут америкосские тазофилы, спецы по распилу евробабла..)))

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+2