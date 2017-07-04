Новый Audi A8 будет массировать пассажирам ноги

Флагманский седан Audi пятого поколения станет одной из самых технически продвинутых новинок этого года. Полностью его рассекретят уже на следующей неделе, а пока производитель опубликовал на своем youtube-канале очередную завлекалочку.

Кресла с подогревом, вентиляцией и многоточечным массажером для спины в представительских седанах — вещь уже довольно привычная, а вот массажер для ног — это что-то новенькое. Судя по опубликованному вчера видеотизеру, необычная опция будет встроена в спинку переднего кресла — пассажиру на заднем достаточно будет упереться в нее ступнями, активировать функцию и получить наслаждение.

В ролике использован образ Человека-паука, героя комиксов и фильмов компании Marvel. В пятницу в Голливуде состоялась премьера картины «Человек-паук: Возвращение домой», и там новый Audi A8 предстал во всей красе, правда, в закамуфлированном с помощью специальной раскраски виде.

Полноценная же премьера седана ожидается 11 июля в Барселоне. Фирма Audi, однако, уже рассказала о ряде необычных технических решений, использованных в новом A8. В частности, в силовой структуре кузова впервые в сочетании с алюминиевым сплавом используется углепластик. Все силовые агрегаты будут выполнены по так называемой мягкой 48-вольтовой гибридной схеме (в режимах максимальной нагрузки двигателю внутреннего сгорания ассистирует связанный с коленвалом электрический стартер-генератор). Пневмоподвеска будет активной, с задней подруливающей осью и со специальными электромеханическими узлами вместо традиционных стабилизаторов поперечной устойчивости. Если электроника распознает аварийную ситуацию, то с помощью стоек подвески кузов автоматически слегка приподнимется перед столкновением, чтобы силовая клетка сработала оптимальным образом. Заявлен также комплекс продвинутых систем помощи водителю — в сущности, прообраз будущего автопилота: парковаться новая «восьмерка» сможет полностью самостоятельно, водителю не нужно будет даже находиться в машине.

О других «фишках» нового флагмана Audi мы узнаем уже совсем скоро, следите за нашими публикациями.

В конце июня один из рекламных роликов Audi был отмечен призом фестиваля «Каннские львы 2017».

Фото, видео: Audi