Новый Audi A8 будет массировать пассажирам ноги

Флагманский седан Audi пятого поколения станет одной из самых технически продвинутых новинок этого года. Полностью его рассекретят уже на следующей неделе, а пока производитель опубликовал на своем youtube-канале очередную завлекалочку.

Audi A8
Audi A8

Audi > A8

Кресла с подогревом, вентиляцией и многоточечным массажером для спины в представительских седанах — вещь уже довольно привычная, а вот массажер для ног — это что-то новенькое. Судя по опубликованному вчера видеотизеру, необычная опция будет встроена в спинку переднего кресла — пассажиру на заднем достаточно будет упереться в нее ступнями, активировать функцию и получить наслаждение.

В ролике использован образ Человека-паука, героя комиксов и фильмов компании Marvel. В пятницу в Голливуде состоялась премьера картины «Человек-паук: Возвращение домой», и там новый Audi A8 предстал во всей красе, правда, в закамуфлированном с помощью специальной раскраски виде.

Полноценная же премьера седана ожидается 11 июля в Барселоне. Фирма Audi, однако, уже рассказала о ряде необычных технических решений, использованных в новом A8. В частности, в силовой структуре кузова впервые в сочетании с алюминиевым сплавом используется углепластик. Все силовые агрегаты будут выполнены по так называемой мягкой 48-вольтовой гибридной схеме (в режимах максимальной нагрузки двигателю внутреннего сгорания ассистирует связанный с коленвалом электрический стартер-генератор). Пневмоподвеска будет активной, с задней подруливающей осью и со специальными электромеханическими узлами вместо традиционных стабилизаторов поперечной устойчивости. Если электроника распознает аварийную ситуацию, то с помощью стоек подвески кузов автоматически слегка приподнимется перед столкновением, чтобы силовая клетка сработала оптимальным образом. Заявлен также комплекс продвинутых систем помощи водителю — в сущности, прообраз будущего автопилота: парковаться новая «восьмерка» сможет полностью самостоятельно, водителю не нужно будет даже находиться в машине.

О других «фишках» нового флагмана Audi мы узнаем уже совсем скоро, следите за нашими публикациями.

Фото, видео: Audi

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Отзывы о Audi A8 (1)

Audi 2001 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Машина S8 вроде в возрасте-но до сих пор актуальна! чувствуется КЛАСС машины! Тех.параметры, инновации и комфорт на высоте! Если шаришь в мат.части-недорога в обслуге(в сервисе за шилдик S натянут так что календарь майя будет ничто!!)!

Недостатки:

Если достанется живая машина-явных недостатков не будет!! При владении будете молодеть при каждой заводке!

Комментарий:

S-ку обычно насилуют потом скидывают(осматривайте,испытывайте(особенно АКПП) внимательней) ну и конечно(не бита, не крашена-машина детей в школу возить и ПАПУ на работу)На ней просто невозможно спокойно ездить..(эта подлецко-шайтанская электро педаль постоянно тебя подтягивает за правую ногу!!! И...

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Комментарии (1)

«Будет массировать ноги» — ахаха массаж с хэппи эндом будет?

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