Теперь детей старше 7 лет можно перевозить без автокресел (но только сзади)

Постановление правительства об изменениях в Правила дорожного движения, в частности, касаются правил перевозки детей в автомобилях. Есть ужесточения в ПДД, но есть и послабление.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, корректирующее правила перевозки детей в автомобиле. Теперь на задних сиденьях машин детей можно перевозить исключительно с использованием ремней безопасности или детских удерживающих устройств. Сейчас правила позволяют использовать еще и «иные средства, позволяющие пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности». Как говорится на сайте правительства, накопленный опыт показал, что другие средства, в частности, книга, подушка, адаптер ремня безопасности и т.д., только усугубляют последствия дорожно-транспортного происшествия.

Детские удерживающие устройства должны соответствовать росту и весу ребенка для перевозки детей в возрасте младше 7 лет, а для 7-11-летних возможны варианты — как использование удерживающих устройств, так и штатных ремней безопасности. Но это касается опять-таки пассажиров задних сидений; если же ребенок в этом возрасте путешествует на переднем сиденье — кресло для него требуется в любом случае.

Детей младше 12 лет отныне запрещается перевозить на заднем сиденье мотоцикла.

Президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре отмечает, что послабление, принятое для детей старше 7 лет, сделано лишь для крупных подростков, которые не умещаются в удерживающих устройствах в силу своего роста или избыточного веса. Она обращает внимание и на то, что необходимо тщательно выбирать и сами детские кресла: от их качества зависит тяжесть последствий при авариях. Не секрет, что сейчас на рынке масса изделий, не имеющих сертификации и потенциально опасных для жизни. Поэтому следующим шагом станет наведение порядка в системе сертификации удерживающих устройств, с рынка нужно «вымести» некачественную продукцию, от которой вреда больше, чем пользы.

Статистика ГИБДД гласит, что в 2016 году произошло 2142 ДТП с участием детей в возрасте до 12 лет. В них погибло 94 ребенка, 2404 были ранены. При этом смертность среди несовершеннолетних, связанная с неправильным использованием удерживающих устройств, выросла более чем на 47%.

В постановлении Кабмина содержится и еще одно важное дополнение, касающееся детей в автомобиле. Пункт 12.8 ПДД, в котором прописано, когда водитель может покидать свое место, дополнен абзацем, где говорится, что во время стоянки автомобиля запрещено оставлять в салоне ребенка младше 7 лет без присмотра взрослого. В последнее время участились случаи, связанные с перегревом, тепловым ударом, переохлаждением, испугом детей, оставленных одних в транспортном средстве. В связи с этим пришлось принять меры на законодательном уровне.

Недавно «За рулем.РФ» и Яндекс.Маркет подготовили рейтинг самых популярных детских автокресел, которыми чаще всего интересуются в интернете. Средняя цена такого устройства в мае составляла 6575 рублей.

«За рулем» провел испытания, как ведут себя при аварии детское автокресло, бустер (кресло без спинки) и обычный ремень безопасности, если пассажиром является ребенок. Вывод однозначен — безопаснее всего перевозить детей в специальных автокреслах.



Фото: Станислав Красильников/ТАСС