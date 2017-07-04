Теперь детей старше 7 лет можно перевозить без автокресел (но только сзади)

Постановление правительства об изменениях в Правила дорожного движения, в частности, касаются правил перевозки детей в автомобилях. Есть ужесточения в ПДД, но есть и послабление.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, корректирующее правила перевозки детей в автомобиле. Теперь на задних сиденьях машин детей можно перевозить исключительно с использованием ремней безопасности или детских удерживающих устройств. Сейчас правила позволяют использовать еще и «иные средства, позволяющие пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности». Как говорится на сайте правительства, накопленный опыт показал, что другие средства, в частности, книга, подушка, адаптер ремня безопасности и т.д., только усугубляют последствия дорожно-транспортного происшествия.

Детские удерживающие устройства должны соответствовать росту и весу ребенка для перевозки детей в возрасте младше 7 лет, а для 7-11-летних возможны варианты — как использование удерживающих устройств, так и штатных ремней безопасности. Но это касается опять-таки пассажиров задних сидений; если же ребенок в этом возрасте путешествует на переднем сиденье — кресло для него требуется в любом случае.

Детей младше 12 лет отныне запрещается перевозить на заднем сиденье мотоцикла.

Президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре отмечает, что послабление, принятое для детей старше 7 лет, сделано лишь для крупных подростков, которые не умещаются в удерживающих устройствах в силу своего роста или избыточного веса. Она обращает внимание и на то, что необходимо тщательно выбирать и сами детские кресла: от их качества зависит тяжесть последствий при авариях. Не секрет, что сейчас на рынке масса изделий, не имеющих сертификации и потенциально опасных для жизни. Поэтому следующим шагом станет наведение порядка в системе сертификации удерживающих устройств, с рынка нужно «вымести» некачественную продукцию, от которой вреда больше, чем пользы.

Статистика ГИБДД гласит, что в 2016 году произошло 2142 ДТП с участием детей в возрасте до 12 лет. В них погибло 94 ребенка, 2404 были ранены. При этом смертность среди несовершеннолетних, связанная с неправильным использованием удерживающих устройств, выросла более чем на 47%.

В постановлении Кабмина содержится и еще одно важное дополнение, касающееся детей в автомобиле. Пункт 12.8 ПДД, в котором прописано, когда водитель может покидать свое место, дополнен абзацем, где говорится, что во время стоянки автомобиля запрещено оставлять в салоне ребенка младше 7 лет без присмотра взрослого. В последнее время участились случаи, связанные с перегревом, тепловым ударом, переохлаждением, испугом детей, оставленных одних в транспортном средстве. В связи с этим пришлось принять меры на законодательном уровне.

  • Недавно «За рулем.РФ» и Яндекс.Маркет подготовили рейтинг самых популярных детских автокресел, которыми чаще всего интересуются в интернете. Средняя цена такого устройства в мае составляла 6575 рублей.
  • «За рулем» провел испытания, как ведут себя при аварии детское автокресло, бустер (кресло без спинки) и обычный ремень безопасности, если пассажиром является ребенок. Вывод однозначен — безопаснее всего перевозить детей в специальных автокреслах.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

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Комментарии (9)

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Ну и правильно, убейтесь сами и убейте своих детей... — подумал Дмитрий Анатолич и подмахнул указ.
Медведев видимо не в курсе, что семилетний ребенок плохо сочетается со штатными ремнями безопасности, т.к. эти ремни рассчитаны на размеры взрослого человека и маленькому ребенку ремень может запросто сломать шею в самой безобидной ситуации. Так же он не в курсе, что разграничивать нужно не по возрасту, а по росту.

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0

Пора бы уж детей разграничивать не по возрасту, а по росту...

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+1

Постановление Правительства РФ от 28 июня 2017 года № 761 за подписью Председателя Правительства РФ Д.Медведева.

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0

«Детей младше 12 лет отныне запрещается перевозить на заднем сиденье мотоцикла. » — это уже было, это с апрельского постановления

Из постановления:
5. Пункт 22.9 изложить в следующей редакции:
«22.9. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX должна осуществляться с  использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и  росту
ребенка.
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и  кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с  использованием ремней безопасности, а  на  переднем сиденье легкового автомобиля — только с  использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и  росту ребенка.
Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и  размещение в  них детей должны осуществляться в  соответствии с  руководством по эксплуатации указанных систем (устройств).
Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12лет на заднем сиденье мотоцикла.»

т.е. я так понимаю что на подушках как было можно возить так и осталось, от 7 до 11 лет. ремни используются? используются. а другое использовать никакими буквами не запрещается. для меня это не плохо. я так и оставлю подушки.

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+1

Одну невнятную формулировку заменили на другую. Работы еще не на одну госдуру.
А статья как водится недоделаная. Автор в этом уже неоднократно замечен (какое постановление? от какого числа? когда вступает в силу?...)

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+6
КСВ

Постановление Правительства РФ от 28 июня 2017 года № 761 подписано Председателем Правительства РФ Д.Медведев.

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0
КСВ

Постановление правительства не так уж трудно найти на сайте Кабмина.Там есть и другие изменения в ПДД, если раскрыть документ, их можно увидеть, но обо всем написать в короткой заметке невозможно. Нужно? Изучайте. ссылкассылка Зачем Вам номер, не пойму? Важна суть, я специально не перегружаю материал этими подробностями.

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-2
Алексеева Елена

Так трудно написать какое постановление?! Вот мне делать нечего как по ссылкам бегать. Сколько ваших статей перечитал, зря потерянное время!

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+1
Анатолий

А вы не читайте подобные «статьи» ....
Кому что нужно, тот сам по всему инету лазаит и ссылки ищет, а на сайт ЗР народ не читать заходит, а писать !

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0