Renault Dokker едет в Россию. Наконец-то!

Второе поколение бюджетных коммерческих «каблучков» Renault/Dacia Dokker выпускается с 2012 года, и вот наконец принято решение об их поставках в Россию. Автомобили для нашего рынка будут собираться в Марокко, продажи начнутся до конца текущего года.

Пять лет назад на смену Логану-универсалу, который известен в России как Lada Largus, компания Renault выпустила сразу три модели на платформе B0: традиционный 5-местный универсал, 7-местный компактвэн Lodgy и «каблучок» Dokker. К нам будут поставлять только последний, хотя многие читатели высказывали мнение, что в России пришлась бы ко двору вся линейка.

В российском представительстве Renault вывод на рынок Доккера объясняют стабильным ростом продаж легких коммерческих автомобилей на нашем рынке: по данным агентства «Автостат», за первые пять месяцев текущего года этот сегмент вырос на 26% (по сравнению с аналогичным периодом 2016-го), до 41 тысячи автомобилей.

Dokker под маской Dacia в начале этого года пережил небольшой рестайлинг, но к нам, судя по всему, будут поставлять дореформенную модель, которая под брендом Renault уже хорошо известна в Белоруссии и Украине. Российским покупателям предложат две версии: пассажирскую с 5-местным салоном и 800-литровым багажником и грузопассажирскую, которая может взять на борт 750 кг груза объемом до 4 куб. м.

Линейка двигателей пока не объявлена, но для ориентира сообщим, что в Белоруссии Dokker предлагается с бензиновым мотором 1.6 (85 л.с) и турбодизелем 1.5 (90 л.с.), коробка передач в обоих случаях — 5-ступенчатая механика. В Европе Dokker предлагается также с 1,2-литровым бензиновым турбомотором (115 л.с.), но в России его точно можно не ждать. Также в Европе доступна внедорожная версия Доккера под названием Stepway.

Цены и комплектации объявят ближе к старту продаж, но очевидно, что Dokker будет доступнее ушедшего из России «каблучка» Kangoo (сейчас официально продается только его электрическая версия Z.E.), но дороже тольяттинского Ларгуса, так что внутрикорпоративной конкуренции не предвидится.

На прошлой неделе в Бразилии стартовали продажи удешевленной версии пикапа Renault Duster Oroch — может, и его на волне роста продаж легких коммерческих автомобилей привезут в Россию?

Фирма Citroen объявила вчера о том, что «каблучок» Berlingo Multispace теперь вновь доступен в России с дизельным двигателем 1.6 (92 л.с.). Стоит такой автомобиль от 1 318 000 рублей.

Фото: Renault