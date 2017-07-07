Отправляясь в Европу на автомобиле, многие водители, помня о тамошнем строгом контроле за соблюдением правил дорожного движения, берут с собой радар-детекторы, а зря! Во многих странах использование таких приборов запрещено.
C недавних пор на редакционной парковке стало теснее: у нас появился обновленный Ford Kuga, собранный в Елабуге. Собранный ладно: окрашен хорошо, зазоры ровные, серьезные огрехи не обнаружены. Впрочем, одно замечание есть: пластиковые накладки на пороги установлены небрежно. Надеюсь, замечание касается только машин из первых партий, к каким относится и наша Kuga.
7 июля стартовал седьмой ралли-рейд «Шелковый путь». В прошлом году руководителем гонки стал наш знаменитый многократный победитель Дакара Владимир Чагин. Он не любит действовать по шаблону, вот и на интервью «За Рулем», вопреки логике жанра, задал вопрос первым.
Новый Chery Tiggo 5 стал для меня открытием — он достойно выступил против корейского конкурента. И тем интереснее было сравнивать обновленный Chery Tiggo 3 с «французом» Renault Kaptur, который хоть немного, но проиграл у нас тому же Hyundai Creta.
Гонка звезд: финны и жидкий азот
15 июля пройдет очередная ежегодная гонка на призы журнала «За рулем». В ожидании этого события вспоминаем любопытные и памятные детали из ее прошлого.
Первая попытка провести международную Гонку звезд состоялась в 1989 году — ее переименовали в «Звезды автоспорта» и пригласили трех финских пилотов. Не особо известных, зато хорошо подготовленных к зимним условиям. Правда, старту предшествовала небывалая (для людей того поколения) месячная оттепель. На трассу в столичном спорткомплексе «Измайлово» пять дней завозили грузовиками снег. А участок, где проходила тепломагистраль, обрабатывали жидким азотом. Финны плохо вникли в технический регламент и привезли машины с некоторым перевесом в мощности моторов. Микко Хиетанен на 160-сильном Фольксвагене-Жуке нанес советским пилотам сокрушительное поражение. Лучшим из наших был пилот АЗЛК Александр Потапов на Москвиче-2141 — третье место.
Первая попытка провести международную Гонку звезд состоялась в 1989 году — ее переименовали в «Звезды автоспорта» и пригласили трех финских пилотов. Не особо известных, зато хорошо подготовленных к зимним условиям. Правда, старту предшествовала небывалая (для людей того поколения) месячная оттепель. На трассу в столичном спорткомплексе «Измайлово» пять дней завозили грузовиками снег. А участок, где проходила тепломагистраль, обрабатывали жидким азотом. Финны плохо вникли в технический регламент и привезли машины с некоторым перевесом в мощности моторов. Микко Хиетанен на 160-сильном Фольксвагене-Жуке нанес советским пилотам сокрушительное поражение. Лучшим из наших был пилот АЗЛК Александр Потапов на Москвиче-2141 — третье место.
Вся информация о Гонке звезд — в нашем спецпроекте (по ссылке).
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter