Гонка звезд: финны и жидкий азот

15 июля пройдет очередная ежегодная гонка на призы журнала «За рулем». В ожидании этого события вспоминаем любопытные и памятные детали из ее прошлого.

Первая попытка провести международную Гонку звезд состоялась в 1989 году — ее переименовали в «Звезды автоспорта» и пригласили трех финских пилотов. Не особо известных, зато хорошо подготовленных к зимним условиям. Правда, старту предшествовала небывалая (для людей того поколения) месячная оттепель. На трассу в столичном спорткомплексе «Измайлово» пять дней завозили грузовиками снег. А участок, где проходила тепломагистраль, обрабатывали жидким азотом. Финны плохо вникли в технический регламент и привезли машины с некоторым перевесом в мощности моторов. Микко Хиетанен на 160-сильном Фольксвагене-Жуке нанес советским пилотам сокрушительное поражение. Лучшим из наших был пилот АЗЛК Александр Потапов на Москвиче-2141 — третье место.
Первая попытка провести международную Гонку звезд состоялась в 1989 году — ее переименовали в «Звезды автоспорта» и пригласили трех финских пилотов. Не особо известных, зато хорошо подготовленных к зимним условиям. Правда, старту предшествовала небывалая (для людей того поколения) месячная оттепель. На трассу в столичном спорткомплексе «Измайлово» пять дней завозили грузовиками снег. А участок, где проходила тепломагистраль, обрабатывали жидким азотом. Финны плохо вникли в технический регламент и привезли машины с некоторым перевесом в мощности моторов. Микко Хиетанен на 160-сильном Фольксвагене-Жуке нанес советским пилотам сокрушительное поражение. Лучшим из наших был пилот АЗЛК Александр Потапов на Москвиче-2141 — третье место.

Вся информация о Гонке звезд — в нашем спецпроекте (по ссылке).

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