Гонка звезд: финны и жидкий азот

Парк ЗР — обновленный Ford Kuga и его турбоаппетит C недавних пор на редакционной парковке стало теснее: у нас появился обновленный Ford Kuga, собранный в Елабуге. Собранный ладно: окрашен хорошо, зазоры ровные, серьезные огрехи не обнаружены. Впрочем, одно замечание есть: пластиковые накладки на пороги установлены небрежно. Надеюсь, замечание касается только машин из первых партий, к каким относится и наша Kuga. Главный гонщик России Владимир Чагин: за руль меня посадили в 6 лет 7 июля стартовал седьмой ралли-рейд «Шелковый путь». В прошлом году руководителем гонки стал наш знаменитый многократный победитель Дакара Владимир Чагин. Он не любит действовать по шаблону, вот и на интервью «За Рулем», вопреки логике жанра, задал вопрос первым. Шеф-дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин об универсале Лада Веста Одной из главных рыночных премьер текущего года станут универсалы Lada Vesta SW и Vesta SW Cross. Накануне первого официального показа этой парочки я пообщался с шеф-дизайнером Стивом Маттином.