Гонка звезд глазами участника

Во время проведения Гонки звезд наш сайт будет вести прямую трансляцию с мероприятия. Вы увидите гонку глазами участника — камера будет установлена в машине Натальи Гольцовой, самой титулованной российской гонщицы. В родном Ижевске Наталья вместе с отцом, тоже знаменитым гонщиком, организовала школу Goltsova racing и обучает всех желающих вождению. Курс от Натальи Гольцовой недешев, мягко говоря: программа начальной подготовки — от 10 000 рублей, курс контраварийной подготовки — тоже от 10 000, программа подготовки женщин-водителей (по специальной методике, позволяющей женщинам преодолеть боязнь автомобиля) — опять от 10 000.