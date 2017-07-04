Раритетный Ferrari FF утонул во время ливня

Сильные дожди омрачают лето не только в Москве: настоящий потоп случился в американском городе Кливленд, штат Огайо. Готовы к нему оказались не все автолюбители…

Видеоролик неудачного заплыва Ferrari FF опубликовал пользователь социальной сети Facebook Дональд Маллинс. Инцидент произошел 30 июня в Кливленде на съезде с автострады 480 на Ридж-роуд. Водитель полноприводного итальянского суперкара явно недооценил глубину преодолеваемого брода и превратил машину в «утопленника», на записи она фигурирует уже в обездвиженном состоянии, равно как и стоящая впереди в паре метрах от нее Honda.

Любопытно, что проезжая часть на въезде на трассу 480 затоплена не так сильно, и легковушки, судя по записи, спокойно ее проезжали. Возможно, водитель Ferrari подумал, что и с противоположной стороны вполне можно проехать, но ошибся… Ремонт раритетного спорткара (выпуск Ferrari FF прекращен в прошлом году, ему на смену пришла модель GTC4Lusso) влетит владельцу в копеечку, не исключено, что страховая компания и вовсе решит не восстанавливать машину.

Москву и всю Центральную часть России уже несколько недель подряд поливают дожди, синоптики называют это явление «циклонической депрессией».

Также сильнейший ураган обрушился на столицу в мае, от него пострадали порядка двух тысяч автомобилей. Российский союз автостраховщиков оценил совокупный ущерб в 200 млн рублей.

О том, что делать, если ваш автомобиль стал жертвой стихийного бедствия, читайте в материале нашего эксперта.

Фото: Ferrari, Donald Mullins/ Facebook