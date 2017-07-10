Гонка звезд и Volkswagen Polo

В 2016 году победителем Гонки звезд стал Николай Карамышев на Фольксваген Поло. Автомобили под этим названием выпускаются с 1975 года и сейчас постоянно входят в десятку самых популярных моделей Европы. Любопытно, что первый вариант Поло вовсе не был оригинальной разработкой Фольксвагена. Это слегка переделанная Ауди 50, созданная под руководством Людвига Крауса, специалиста по двигателям из Даймлер-Бенц. Вначале на Поло ставились двигатели мощностью 40 л.с.