Гонка звезд и Volkswagen Polo

Тестовые образцы беспилотных пассажирских электробусов — это совместная разработка НАМИ и КАМАЗа. О том, что эти транспортные средства собираются использовать на мероприятии 2018 года, сообщил сегодня замгендиректора НАМИ Алексей Гогенко на выставке «Иннопром», проходящей в Екатеринбурге.
Владение автомобилем в нашей стране еще с советских времен окружено множеством мифов. Некоторые из них так глубоко укоренились, что, кажется, останутся с нами навсегда. И все же пора с ними расстаться.
На днях мы провели интересный тест с базовым Логаном за 600 тыс. рублей. Он только с виду оказался немного простоват, а на деле, выкатившись на быстрый московский автодром Moscow Raceway, дал бой своему самому крутому брату — спортивному Логану. Как вы думаете, сколько секунд обычный Рено Логан на круге проигрывает спортивному? Давайте попробуем угадать! Приз тем двоим, кто первыми назовут правильную разницу, — бак бензина.
В 2016 году победителем Гонки звезд стал Николай Карамышев на Фольксваген Поло. Автомобили под этим названием выпускаются с 1975 года и сейчас постоянно входят в десятку самых популярных моделей Европы. Любопытно, что первый вариант Поло вовсе не был оригинальной разработкой Фольксвагена. Это слегка переделанная Ауди 50, созданная под руководством Людвига Крауса, специалиста по двигателям из Даймлер-Бенц. Вначале на Поло ставились двигатели мощностью 40 л.с.
В 2016 году победителем Гонки звезд стал Николай Карамышев на Фольксваген Поло. Автомобили под этим названием выпускаются с 1975 года и сейчас постоянно входят в десятку самых популярных моделей Европы. Любопытно, что первый вариант Поло вовсе не был оригинальной разработкой Фольксвагена. Это слегка переделанная Ауди 50, созданная под руководством Людвига Крауса, специалиста по двигателям из Даймлер-Бенц. Вначале на Поло ставились двигатели мощностью 40 л.с.
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