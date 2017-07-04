10 июля на 5 улицах Москвы изменится схема движения

Власти столицы продолжают оптимизировать городской трафик и сообщили об очередных грядущих изменениях: четыре улицы будут переведены на одностороннее движение, на одной вернут двухстороннюю схему.

Как сообщает официальный сайт Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, с 10 июля одностороннее движение будет организовано на следующих улицах:

— улица Новая на участке от пересечения с улицей Весенняя до дома № 22 (см. схему ниже). Одностороннее движение понадобилось здесь для увеличения пропускной способности дороги и исключения затруднений при встречном разъезде автотранспорта, при этом на данном участке будет размечено 60 парковочных мест.

— Карельский бульвар, четная и нечетная стороны на участках между улицами Вагоноремонтная и Долгопрудная (см. схему ниже). Изменение схемы движения позволило организовать 50 дополнительных парковочных мест.

— Проезд Досфлота на участке от пересечения с улицей Лодочная до дома № 5 (см. схему ниже). Одностороннее движение позволит исключить затруднения при встречном разъезде автотранспорта и транзитного движения в часы пик, появятся 22 дополнительных парковочных места.

— 1-я Боевская улица на участке между улицами Стромынка и Матросская Тишина (см. схему ниже). В результате преобразований здесь появится 32 дополнительных парковочных места.

Отдельным пунктом идет 3-я Хорошевская улица: на всем ее протяжении, от площади Маршала Бабаджаняна до улицы Берзарина, будет возвращено двухстороннее движение и размечено 75 парковочных мест.

На прошлой неделе, кстати, без лишней огласки было восстановлено двухстороннее движение и на улице Зорге, что идет параллельно 3-й Хорошевской. В связи с изменениями упразднен светофор на пересечении улиц Зорге с улицей Мневники, водителям для поворота с Мневников на Зорге теперь нужно по старинке «ловить окно» в потоке. Пешеходный переход в этом месте через Зорге вновь стал нерегулируемым, водителям следует проявлять осторожность.

30 июня в Москве односторонними (частично либо полностью) стали Елоховский проезд, Малый Строченовский переулок, Ладожская улица, Дегунинский проезд, Дубнинский и Вербилковский проезды. На 1-м Нижнелихоборском проезде частично восстановлено двухстороннее движение. Подробности — здесь.

В июле в Москве на несколько дней перекроют Тверскую и еще три центральные улицы в связи с реализацией программы благоустройства «Моя улица».

Иллюстрации: dt.mos.ru