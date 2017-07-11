Гонка звезд: cуперзвезды — вне зачета

15 июля пройдет очередная ежегодная гонка на призы журнала «За рулем». В ожидании этого события вспоминаем любопытные и памятные детали из ее прошлого.

В 2007 году участником Гонки звезд стал Себастьен Лёб — на тот момент трехкратный чемпион мира по ралли. Выяснилось, впрочем, что пилоты мирового уровня повязаны контрактами, запрещающими им стартовать «на стороне» — допустимы только некие показательные и демонстрационные заезды. Удалось уговорить француза выступить лишь в наиболее безопасном формате time attack. Время круга Лёб тогда показал вполне чемпионское. Citroen подготовил шесть одинаковых С2 для финальных заездов. Лучшим в них стал 17-летний феномен Тимур Садрединов и вошел в историю Гонки звезд как самый молодой победитель. Эта гонка поныне остается самой морозной в XXI веке — в день заездов было минус 23.
В 2007 году участником Гонки звезд стал Себастьен Лёб — на тот момент трехкратный чемпион мира по ралли. Выяснилось, впрочем, что пилоты мирового уровня повязаны контрактами, запрещающими им стартовать «на стороне» — допустимы только некие показательные и демонстрационные заезды. Удалось уговорить француза выступить лишь в наиболее безопасном формате time attack. Время круга Лёб тогда показал вполне чемпионское. Citroen подготовил шесть одинаковых С2 для финальных заездов. Лучшим в них стал 17-летний феномен Тимур Садрединов и вошел в историю Гонки звезд как самый молодой победитель. Эта гонка поныне остается самой морозной в XXI веке — в день заездов было минус 23.

Вся информация о Гонке звезд — в нашем спецпроекте (по ссылке).

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Комментарии (1)

Ребят, бросить курить стало действительно легко!! Лично я  за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать  — ссылкассылка

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