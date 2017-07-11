Тестовые образцы беспилотных пассажирских электробусов — это совместная разработка НАМИ и КАМАЗа. О том, что эти транспортные средства собираются использовать на мероприятии 2018 года, сообщил сегодня замгендиректора НАМИ Алексей Гогенко на выставке «Иннопром», проходящей в Екатеринбурге.
Владение автомобилем в нашей стране еще с советских времен окружено множеством мифов. Некоторые из них так глубоко укоренились, что, кажется, останутся с нами навсегда. И все же пора с ними расстаться.
На днях мы провели интересный тест с базовым Логаном за 600 тыс. рублей. Он только с виду оказался немного простоват, а на деле, выкатившись на быстрый московский автодром Moscow Raceway, дал бой своему самому крутому брату — спортивному Логану. Как вы думаете, сколько секунд обычный Рено Логан на круге проигрывает спортивному? Давайте попробуем угадать! Приз тем двоим, кто первыми назовут правильную разницу, — бак бензина.
В 2007 году участником Гонки звезд стал Себастьен Лёб — на тот момент трехкратный чемпион мира по ралли. Выяснилось, впрочем, что пилоты мирового уровня повязаны контрактами, запрещающими им стартовать «на стороне» — допустимы только некие показательные и демонстрационные заезды. Удалось уговорить француза выступить лишь в наиболее безопасном формате time attack. Время круга Лёб тогда показал вполне чемпионское. Citroen подготовил шесть одинаковых С2 для финальных заездов. Лучшим в них стал 17-летний феномен Тимур Садрединов и вошел в историю Гонки звезд как самый молодой победитель. Эта гонка поныне остается самой морозной в XXI веке — в день заездов было минус 23.
В 2007 году участником Гонки звезд стал Себастьен Лёб — на тот момент трехкратный чемпион мира по ралли. Выяснилось, впрочем, что пилоты мирового уровня повязаны контрактами, запрещающими им стартовать «на стороне» — допустимы только некие показательные и демонстрационные заезды. Удалось уговорить француза выступить лишь в наиболее безопасном формате time attack. Время круга Лёб тогда показал вполне чемпионское. Citroen подготовил шесть одинаковых С2 для финальных заездов. Лучшим в них стал 17-летний феномен Тимур Садрединов и вошел в историю Гонки звезд как самый молодой победитель. Эта гонка поныне остается самой морозной в XXI веке — в день заездов было минус 23.
Вся информация о Гонке звезд — в нашем спецпроекте (по ссылке).
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