В 2007 году участником Гонки звезд стал Себастьен Лёб — на тот момент трехкратный чемпион мира по ралли. Выяснилось, впрочем, что пилоты мирового уровня повязаны контрактами, запрещающими им стартовать «на стороне» — допустимы только некие показательные и демонстрационные заезды. Удалось уговорить француза выступить лишь в наиболее безопасном формате time attack. Время круга Лёб тогда показал вполне чемпионское. Citroen подготовил шесть одинаковых С2 для финальных заездов. Лучшим в них стал 17-летний феномен Тимур Садрединов и вошел в историю Гонки звезд как самый молодой победитель. Эта гонка поныне остается самой морозной в XXI веке — в день заездов было минус 23.