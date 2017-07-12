На финише Гонки звезд все пилоты видят в руках судьи клетчатый флаг. На всех гонках планеты его применяют более ста лет. Самое интересное, что никто уже не помнит, почему он именно клетчатый и откуда он взялся. По одной из версий, придумали его американцы, проводившие в начале прошлого века гонки на ипподромах. Дескать, такой флаг лучше видно в клубах пыли, чем однотонный. Пыли уже нет, а флаги продолжают использовать во всем мире, дублируя их сигналы светодиодными устройствами.